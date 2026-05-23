Joan Sebastián

Exesposa de Joan Sebastian es destituida como albacea y se defiende de acusaciones de José Manuel Figueroa

Desde 2021, Erika Alonso fue la albacea de la fortuna de Joan Sebastian. El juez la destituyó de su cargo y ella desmintió las acusaciones de José Manuel Figueroa sobre la transparencia de su administración.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video José Manuel Figueroa no cumplió uno de los últimos deseos de Joan Sebastian y explicó la razón

Erika Alonso, exesposa de Joan Sebastian, fue destituida de su cargo de albacea de los bienes del fallecido cantautor.

Al término de la audiencia que se llevó a cabo el 22 de mayo en una corte de Texas, la madre de Juliana Figueroa confirmó que ya no administrará la fortuna de ‘El Poeta del Pueblo’.

PUBLICIDAD

“Oficialmente ya no soy administradora de la sucesión de mi exesposo, más sin embargo, eso no es una victoria para ninguno de los herederos realmente, porque mi resignación a esta sucesión sucedió hace casi dos años”, dijo a los medios de comunicación como ‘Ventaneando’.

Erika explicó que 2024 habló con el magistrado para renunciar a su cargo, pero él le pidió que esperara hasta que encontrara a su suplente, la cual ya fue nombrada y será la abogada Kim Lowe, “una persona independiente de todo mundo, ella tendrá que responder al juez”, dijo.

Más sobre Joan Sebastián

Maribel Guardia lleva tatuado el amor de Joan Sebastian y recuerda las canciones que él le escribió
0:56

Maribel Guardia lleva tatuado el amor de Joan Sebastian y recuerda las canciones que él le escribió

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara
2 mins

¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara

Univision Famosos
Herencia de Joan Sebastian sufriría revés: Imelda Tuñón sería heredera “reemplazando” a Julián Figueroa
1:17

Herencia de Joan Sebastian sufriría revés: Imelda Tuñón sería heredera “reemplazando” a Julián Figueroa

Univision Famosos
Juliana Figueroa rompe el silencio tras sufrir supuesto abuso del actor Jorge Reynoso
1:20

Juliana Figueroa rompe el silencio tras sufrir supuesto abuso del actor Jorge Reynoso

Univision Famosos
Hija de Joan Sebastian arremete contra sus hermanos: acusa irregularidades en herencia del cantante
3 mins

Hija de Joan Sebastian arremete contra sus hermanos: acusa irregularidades en herencia del cantante

Univision Famosos
Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares
1:17

Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Univision Famosos
Hija de Joan Sebastian habría sido abusada durante años por el actor Jorge Reynoso: resurge el caso
2 mins

Hija de Joan Sebastian habría sido abusada durante años por el actor Jorge Reynoso: resurge el caso

Univision Famosos
¿Esposo de Maribel Guardia es heredero de Joan Sebastian? Abogado del cantante responde
3 mins

¿Esposo de Maribel Guardia es heredero de Joan Sebastian? Abogado del cantante responde

Univision Famosos
Imelda Tuñón responde a su excuñada tras acusarla de consumo de sustancias y dejar a su hijo
2 mins

Imelda Tuñón responde a su excuñada tras acusarla de consumo de sustancias y dejar a su hijo

Univision Famosos

Erika Alonso se defiende de acusaciones de José Manuel Figueroa

La exesposa de Joan Sebastian señaló que José Manuel Figueroa ha hecho declaraciones poniendo en duda la transparencia de su cargo como albacea, por lo cual negó cualquier acusación en su contra.

“Durante 11 años aproximadamente, lo que han escuchado son mentiras, muy pronto estarán escuchando la verdad de lo que ha pasado en esta sucesión”, dijo.

“José Manuel Figueroa ha estado diciendo que yo no he entregado contabilidad a esta sucesión, eso es una mentira, aparte de eso, nunca he reclamado que soy heredera como lo dice él, no sé en qué se basa”.

Erika aseguró que el juez ha supervisado cada una de sus acciones: “Mi administración que me fue otorgada en el 2021 no está cuestionable, no hay ni siquiera un centavo que falte porque todo está dirigido por el juez. Yo no tomo ninguna decisión, aquí el juez revisa cada acción y cada centavo puede ser contado, no falta nada”, aseguró a los medios.

PUBLICIDAD

Dijo que durante su cargo buscó que cuatro de los herederos que aún no reciben nada tengan lo que les corresponde, se trata de su hija Juliana Figueroa, y de los tres nietos de Joan que son hijos de sus fallecidos vástagos: Julián, Trigo y Juan Sebastián.

José Manuel Figueroa y sus hermanas felices tras audiencia

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y vocero de José Manuel, Zarelea y Marcelia Figueroa, no dio detalles de lo que pasó en la audiencia “para no entorpecer el proceso”. Sin embargo, aseguró que “fue una jornada muy provechosa, se va la familia Figueroa muy contenta”.

José Manuel no dio declaraciones, pero agregó que se van “en paz”.

Hasta el momento no se han dado más detalles del estatus de la sucesión testamentaria.

Relacionados:
Joan SebastiánJosé Manuel FigueroaErika AlonsoTestamentoJulián FigueroaMarco Chacón

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX