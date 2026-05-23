Joan Sebastián Exesposa de Joan Sebastian es destituida como albacea y se defiende de acusaciones de José Manuel Figueroa Desde 2021, Erika Alonso fue la albacea de la fortuna de Joan Sebastian. El juez la destituyó de su cargo y ella desmintió las acusaciones de José Manuel Figueroa sobre la transparencia de su administración.



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Video José Manuel Figueroa no cumplió uno de los últimos deseos de Joan Sebastian y explicó la razón

Erika Alonso, exesposa de Joan Sebastian, fue destituida de su cargo de albacea de los bienes del fallecido cantautor.

Al término de la audiencia que se llevó a cabo el 22 de mayo en una corte de Texas, la madre de Juliana Figueroa confirmó que ya no administrará la fortuna de ‘El Poeta del Pueblo’.

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“Oficialmente ya no soy administradora de la sucesión de mi exesposo, más sin embargo, eso no es una victoria para ninguno de los herederos realmente, porque mi resignación a esta sucesión sucedió hace casi dos años”, dijo a los medios de comunicación como ‘Ventaneando’.

Erika explicó que 2024 habló con el magistrado para renunciar a su cargo, pero él le pidió que esperara hasta que encontrara a su suplente, la cual ya fue nombrada y será la abogada Kim Lowe, “una persona independiente de todo mundo, ella tendrá que responder al juez”, dijo.

Erika Alonso se defiende de acusaciones de José Manuel Figueroa

La exesposa de Joan Sebastian señaló que José Manuel Figueroa ha hecho declaraciones poniendo en duda la transparencia de su cargo como albacea, por lo cual negó cualquier acusación en su contra.

“Durante 11 años aproximadamente, lo que han escuchado son mentiras, muy pronto estarán escuchando la verdad de lo que ha pasado en esta sucesión”, dijo.

“José Manuel Figueroa ha estado diciendo que yo no he entregado contabilidad a esta sucesión, eso es una mentira, aparte de eso, nunca he reclamado que soy heredera como lo dice él, no sé en qué se basa”.

Erika aseguró que el juez ha supervisado cada una de sus acciones: “Mi administración que me fue otorgada en el 2021 no está cuestionable, no hay ni siquiera un centavo que falte porque todo está dirigido por el juez. Yo no tomo ninguna decisión, aquí el juez revisa cada acción y cada centavo puede ser contado, no falta nada”, aseguró a los medios.

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Dijo que durante su cargo buscó que cuatro de los herederos que aún no reciben nada tengan lo que les corresponde, se trata de su hija Juliana Figueroa, y de los tres nietos de Joan que son hijos de sus fallecidos vástagos: Julián, Trigo y Juan Sebastián.

José Manuel Figueroa y sus hermanas felices tras audiencia

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y vocero de José Manuel, Zarelea y Marcelia Figueroa, no dio detalles de lo que pasó en la audiencia “para no entorpecer el proceso”. Sin embargo, aseguró que “fue una jornada muy provechosa, se va la familia Figueroa muy contenta”.

José Manuel no dio declaraciones, pero agregó que se van “en paz”.