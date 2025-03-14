Hija de Joan Sebastian arremete contra sus hermanos: acusa irregularidades en herencia del cantante

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Juliana Figueroa, una de las hijas menores de Joan Sebastian, arremetió contra sus hermanos luego de que se diera a conocer que habían llegado a un acuerdo legal por la herencia del cantante.

A través de una serie de mensajes que publicó en Instagram, Juliana Figueroa expuso supuestas irregularidades y algunas pruebas sobre la manera en que habría sido repartida la herencia de ‘Rey del Jaripeo’, de la que ella no habría recibido nada.

“Años de no quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente. Aquí la cantidad de dinero de que se han robado y ojo que mi nombre no está porque a mí ni un peso se me ha dado”, escribió el 12 de marzo junto a un documento de Excel.

En las capturas de pantalla que compartió, la joven de 22 años dejó entrever que Marcelia Figueroa y D’Yave Figueroa habrían recibido desde noviembre de 2016 más de 2 mil 400 dólares por concepto de manutención.

“Desde mis 12 años se me negó la manutención, pero bien que ellas cada mes lo recibían y lo recibía su mamá porque en su momento ellas eran menores de edad entonces son representadas por ella, su mamá”, expuso.

Juliana Figueroa compartió supuestas pruebas que mostrarían que sus hermanos ya recibieron parte de la fortuna de Joan Sebastian. Imagen Juliana Figueroa / Instagram



En cuanto a los honorarios de Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión intestamentaria de Joan Sebastian, Juliana Figueroa señaló que, presuntamente, “se le ha estado pagando desde las cuentas” bancarias de su padre cuando “según él, jamás se le ha pagado”.

“Sinceramente esto a mí me da mucha pena y vergüenza que mis amigos y conocidos vean todo esto. Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la mad** trabajando para todos sus hijos y salgan tan avariciosos”, subrayó.

“Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie. Saben que nunca espero nada de nadie porque he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado todo. Yo (no tengo) necesidad de esto, no tengo por qué, gracias a dios tengo techo, comida, y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”, alegó.

La joven de 22 años expresó su molestia ante supuestas irregularidades en la herencia de Joan Sebastian. Imagen Juliana Figueroa / Instagram



Juliana Figueroa insistió en desconocer “qué tienen en su contra” todos sus hermanos, ya que, insistió, tanto ella como su mamá han sido excluidas del juicio por la herencia de Joan Sebastian.

Además de publicar una supuesta lista de los "relojes", "caballos" e “inmuebles que no metieron en la sucesión” intestamentaria de Joa Sebastian, Juliana expuso su distanciamiento con José Manuel Figueroa.

“Me pregunto dónde están las asignaciones mías y de Trigo y Sebastian, ya basta con todo esto. Pensar que José Manuel tiene casi 50 años y estar peleado por algo que él fue el que más disfrutó a mi padre en vida. Imaginar que está peleando con unas ‘niñas’ tanto conmigo como con D’Yave y Marce. Yo no odio a nadie y estoy con que se haga justicia para todos, pero que nos toque por igual”, sentenció.

Juliana arremetió contra José Manuel Figueroa. Imagen Juliana Figueroa / Intagram



Las declaraciones de Juliana Figueroa surgen a dos meses de que Cipriano Sotelo, vocero de la sucesión de la fortuna de ‘El Poeta del Pueblo’, informara que los nueve coherederos habían llegado a un acuerdo y en medio del pleito legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia de José Julián Figueroa, quien ante el fallecimiento de Julián Figueroa sería uno de los beneficiarios de Joan Sebastian.