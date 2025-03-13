Hija de Joan Sebastian habría sido abusada durante años por el actor Jorge Reynoso: resurge el caso

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Jorge Reynoso fue arrestado en Edinburg, Texas en 2019, acusado de cometer una presunta indecencia con contacto sexual infantil, un delito grave de segundo grado en agravio de una niña que era su familiar.

El actor mexicano fue liberado tras pagar una fianza de 250,000 dólares, pero se le impuso el uso de un brazalete en el tobillo y la entrega de su pasaporte para evitar que huyera a México.

En ese entonces no se reveló la identidad de la presunta víctima, sin embargo, este 13 de marzo la 'infuencer' Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, reveló que esa niña era Juliana Figueroa, una de las hijas de Joan Sebastian. Además, aseveró que la joven, quien ya tiene 22 años, está dispuesta a hablar del tema.

De acuerdo con la información que publicó en Instagram, Jorge Reynoso estaría "dando mala información" a medios de comunicación sobre Erica Canales, madre de Juliana, y su esposo Terry Canales "por venganza y coraje por haberlo denunciado" en 2019. Esto tendrá el objetivo de desprestigiar a Terry Canales, quien es el representante legal de Imelda Tuñón referente a las regalías de la música de Joan Sebastian en Estados Unidos que le corresponderían a su hijo.

"Este caso de abuso sexual que enfrenta Jorge Reynoso no siguió por que Juliana no estaba lista para presentarse y para que se supiera que ella era la víctima de este hombre, pero ya está cansada de que todos hablan y creen tener la verdad absoluta y todo tiene un por qué". Chamonic agregó que "todo viene a raíz de la herencia de Joan Sebastian".

¿Hija de Joan Sebastian es familiar de Jorge Reynoso?

En una segunda publicación, la 'influencer' explicó que Juliana Figueroa y el actor no son consanguíneos, y explicó el lazo que los une.

" Jorge Reynoso es aún esposo de la abuela materna de Juliana Figueroa, por ese vínculo es que este señor estuvo alrededor de ella. Él abuso por años de Juliana y dos jovencitas más

(éste tipo no le ha querido dar el divorcio a la señora)".

Según Chamonic, Jorge Reynoso y la abuela de Juliana Figueroa no se han divorciado por la disputa de unas propiedades en México.

¿Por qué Juliana Figueroa denunció a Jorge Reynoso?

En la denuncia interpuesta en 2019 se detalla que la presunta víctima de Jorge Reynoso era un familiar del actor que tenía 5 años.