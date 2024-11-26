Herencia de Joan Sebastian estaría por repartirse a 10 años de su muerte: revelan posible fecha

Video Maribel Guardia se ‘reencuentra' con Julián Figueroa: así le rindió homenaje a 5 meses de su muerte

La herencia de Joan Sebastian estaría por repartirse entre los nueve herederos a casi 10 años de la muerte del cantante.

De acuerdo con Cipriano Sotelo, vocero de la sucesión de la fortuna de ‘El Poeta del Pueblo’, el conflicto testamentario podría llegar a su fin en las próximas semanas siempre y cuando los hijos de Joan Sebastian acepten la propuesta Baltazar Fitz Flores sobre la repartición de los bienes.

“Hoy mismo estamos poniéndonos de acuerdo con los herederos para que se pueda hacer una propuesta de distribución de bienes, esperemos que a más tardar al 15 de diciembre”, declaró a ‘Ventaneando’ el 26 de noviembre.

Al respecto, el abogado reveló la posible fecha en que podría terminar la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, solo en caso de que los nueve herederos estén de acuerdo con la propuesta del albacea.

“Si es así, en los primeros tres meses del 2025 podría terminar este litigio que ya tiene un buen rato”, aseguró.

“Creo que el rol del albacea ha sido muy claro en demostrar que no pretende beneficiar a unos y perjudicar a otros sino que ser muy transparente al distribuir (la herencia) en partes iguales”, agregó.

¿Qué sucederá con la herencia de Julián Figueroa tras su repentina muerte?

El abogado Cipriano Sotelo reveló que en el caso de la muerte de Julián Figueroa, el hijo que Joan Sebastian tuvo con Maribel Guardia, será su hijo José Julián quien herede los bienes del ‘Rey del Jaripeo’.

Asimismo, explicó que será Imelda Garza-Tuñón quien quede como albacea de la fortuna que heredará el pequeño de 7 años.

“Ya el juez dijo que va a ser su hijo. Se queda como representante la mamá y creo que Maribel y Marco Chacón están con toda la disposición”, subrayó.

Por último, ventiló que Juliana Figueroa, quien había retrasado el proceso de la sucesión testamentaria al inconformarse con la adjudicación de algunas propiedades y el pago de regalías, también está contemplada en la reunión entre los herederos y Baltazar Fitz Flores, destacando que son alrededor de mil canciones de las que se obtendrían beneficios económicos.

“Estamos hablando casi de mil canciones que fueron grabadas y en varios idiomas. Lo que va a proponer el albacea es que una sola empresa, donde todos los herederos sean asociados, puedan ser los propietarios de esas canciones y por supuesto que ellos mismos obtengan las regalías y se distribuyan de manera equitativa todas las regalías que se vayan generando”, sentenció.

¿Quiénes son los nueve herederos de Joan Sebastian?

Joan Sebastian murió el 13 de julio de 2015 y según reveló Cipriano Sotelo a TVyNovelas en 2021, entre los nueve herederos del intérprete de 'Secreto de Amor' se encuentran sus hijos José Manuel, Zarelea, Joana, D’Yave y Juliana, así como Claudia Alina, que fue su última pareja.