En medio de rumores de reconciliación, JLo confiesa cuál es su disco preferido (Ben Affleck tiene todo que ver)

"¡Todos mis discos son muy especiales para mí, pero ‘This is me … Then’ es mi álbum favorito de todos los que he hecho … de lejos!", dijo JLo en Instagram.

Mientras todos se preguntan si las celebridades de Hollywood están reconectando y retomando su relación, JLo atizó los entredichos el jueves diciendo que su disco personal favorito es ‘This is me … Then’, de 2002, grabado durante el vendaval de su romance con el actor de éxitos como 'The way back’ y ‘The accountant’.