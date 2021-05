No solo es amistad, JLo está "abierta" a iniciar una relación con Ben Affleck tras su reencuentro

La vida de Jennifer López no se detuvo tras su rompimiento con Álex Rodríguez . Además de que la actriz y cantante continuó filmando su próxima película 'Shotgun Wedding', al volver a Estados Unidos se apresuró a retomar el contacto con sus allegados. Desde el 30 de abril pasado comenzó a correr la información de una posible reconciliación con el actor Ben Affleck , tras casi dos décadas de haber mantenido un romance. Varias semanas después, y luego de un par de encuentros más, fuentes cercanas a la intérprete han revelado lo que JLo espera de su reencuentro con el ex de Jennifer Garner .

En abril pasado, el que fuera prometido de JLo la visitó en dos ocasiones en su casa de Los Ángeles. En ese momento se aseguró que las celebridades se estaban viendo en plan de amigos, pues desde que terminaron "no han dejado de serlo". Ahora las declaraciones han cambiado, de acuerdo con una fuente de la revista People, Jennifer Lopez estaría "abierta" a iniciar una relación con Ben Affleck ; sin embargo por ahora a ninguno de los dos les interesa hacer "planes sobre el futuro".

Además de las visitas a la casa de López en Los Ángeles, ambos estuvieron en el evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, que se grabó el 2 de mayo y se emitió el 8 de mayo. La semana pasada realizaron un viaje a Montana. La revista People dio a conocer que Affleck y López fueron vistos juntos en un automóvil cerca de un resort en Big Sky, donde el ganador del Oscar tiene una casa. Un informante asegura que la intérprete "quiere pasar tanto tiempo con Ben como sea posible para ver a dónde podría ir esto". Por lo pronto, la pareja pasó "varios días" fuera de la ciudad, en donde ella "se lo pasó muy bien con Ben", pues aparentemente ambos tienen una fuerte conexión.