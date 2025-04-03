Jennifer Lopez

JLo habría sido consolada por su ex A-Rod tras divorcio de Ben Affleck, ¿reconciliación a la vista?

Presuntamente, el pelotero se acercó a la cantante luego de que ella se separara del actor. Ante esta nueva conexión, surge la duda de si ellos buscan reconciliarse.

Por:Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Jennifer López aparentemente estaría contando con el apoyo de su ex, Alex Rodríguez, mientras enfrenta sus emociones por el divorcio de Ben Affleck.

De acuerdo con Radar Online, el pelotero “supuestamente se sintió obligado a ver” a la cantante después de que ella se separara del actor.

“Alex todavía se preocupa por ella”, dijo al medio “una fuente cercana” al beisbolista, quien mantiene un noviazgo con Jaclyn Cordeiro.

“Las rupturas, especialmente para alguien que está en el centro de atención, nunca son fáciles, y A-Rod sólo quería asegurarse de que Jennifer estaba aguantando”, añadió.

¿JLo y A-Rod quieren regresar?

Presuntamente, la intérprete de ‘On the floor’ y A-Rod considerarían que su reconexión se dio de manera fortuita.

“Aunque ellos insisten en que sus recientes interacciones fueron casuales, todos sabemos que a JLo le encanta un poco el drama en su vida amorosa”, comentó el ‘insider’.

“¿Se trata simplemente de una amistad benigna, o podría ser el primer acto de un renacimiento romántico?”, cuestionó.

El confidente destapó que alegadamente Ben Affleck era, “durante su matrimonio” con la actriz, “desconfiado” sobre la “innegable química” entre ella y el deportista.

“Él estaba constantemente preocupado de que todavía hubiera sentimientos burbujeando bajo la superficie”, especificó.

Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron el fin de su romance y compromiso el 15 de abril de 2021. Aseguraron, en su comunicado, que estaban “mejor como amigos”.

Dos semanas más tarde, ella y el cineasta fueron vistos juntos nuevamente, a 17 años de haber terminado por primera vez. En julio, confirmaron que eran pareja.

En noviembre de 2022 la estrella de ‘Selena’ contó que recibió un e-mail del galán de Hollywood “poco después” de que cancelara su boda con el también empresario “a principios de 2021”.

Su historia avanzó exitosamente. Se casaron en julio de 2022. No obstante, las cosas no funcionaron y optaron por romper en abril de 2024.

Hablando con Nikki Glaser, para la revista Interview, en octubre del año pasado, la estrella pop aseveró que “ni un segundo” se arrepentía “del dolor que acababa de pasar” por el fracaso de su relación.

JLo se habría acercado a A-Rod mientras Ben Affleck lo hace a Jennifer Garner

El supuesto acercamiento entre Jennifer López y Alex Rodríguez se habría dado justo cuando Ben Affleck estaría uniéndose más con Jennifer Garner, la madre de sus hijos.

A inicios de marzo, el director fue fotografiado cuando abrazaba “sensualmente” a la artista durante una salida con sus retoños, Fin y Samuel.

Video Ben Affleck y Jennifer Garner levantan sospechas de reconciliación: él la abrazó de la cintura
