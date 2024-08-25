Ben Affleck

Ben Affleck estaría "pasando tiempo" con otra actriz en plena demanda de divorcio de JLo: revelan quién

Se ha dado a conocer que Ben Affleck estaría supuestamente saliendo y viéndose con una famosa actriz de Hollywood que además pertenece a una de las familias de mayor tradición en EEUU. Esto mientras enfrenta la demanda de divorcio que le habría puesto JLo el pasado 20 de agosto.

Por:
Univision
Video ¿Ben Affleck tiene “videos” comprometedores de JLo y Diddy? Lo que se sabe sobre su separación

En medio de su proceso de divorcio con Jennifer López, Ben Affleck estaría supuestamente saliendo y viéndose con otra famosa actriz, según reportó el portal Page Six este sábado 24 de agosto.

El medio identificó a la susodicha como la hija de un político perteneciente a una de las dinastías más famosas de EEUU.

¿Con quién ha sido supuestamente visto Ben Affleck?

Según Page Six, el actor "ha estado pasando tiempo con Kick Kennedy", la hija de 36 años del político y abogado Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr., como se le conoce).

De acuerdo con "una fuente de Hollywood", a la pareja la "han visto en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y otros lugares de moda".

Aunque la naturaleza de su relación no está clara, algunos especulan que podrían estar trabajando en un proyecto juntos.

Kick Kennedy ha optado por no hacer comentarios al respecto, y los representantes de Ben Affleck no respondieron a las solicitudes de información, destacó Page Six.

Ella es la actriz Kick Kennedy, con quien Ben Affleck "ha estado pasando tiempo" en días recientes, según Page Six.
Ella es la actriz Kick Kennedy, con quien Ben Affleck "ha estado pasando tiempo" en días recientes, según Page Six.
Imagen Getty Images


El pasado 20 de agosto se dio a conocer que Jennifer López había solicitado el divorcio de Ben Affleck.

La solicitud habría sido realizada en la Corte Superior de Los Ángeles. El divorcio fue reportado primero por el sitio web de TMZ, que informó que la cantante señaló que la fecha de separación fue el 26 de abril de 2024. Añadió que la actriz no mencionó ningún acuerdo prenupcial.

¿Quién es Kick Kennedy?

Su nombre completo es Kathleen Alexandra Kennedy. Artísticamente se presenta como Kick Kennedy.

No solo es hija de Robert F. Kennedy Jr., también es sobrina nieta de John F. Kennedy, el expresidente de EEUU que fue asesinado en funciones el 22 de noviembre de 1963.

Ella, a diferencia de otros miembros del clan, no se inclinó por la política. Decidió dedicarse a la actuación y ha estado en exitosas series como 'Curb your enthusiasm', 'Newsroom' y 'Gossip girl'.

Kick Kennedy es hija del político y abogado Robert F. Kennedy Jr. y pertenece a una de las familias más famosas de EEUU.
Kick Kennedy es hija del político y abogado Robert F. Kennedy Jr. y pertenece a una de las familias más famosas de EEUU.
Imagen Getty Images


Aunque pertenece a una de las familias de mayor tradición en EEUU, ha mencionado que no le gustaría ser relacionada solo por eso.

"Con suerte, algún día la gente vendrá a verme por algo que no tenga que ver con mi apellido", dijo anteriormente a Page Six.

Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos
