El mensaje que Ben Affleck grabó en el anillo de compromiso de JLo y que sería un mal presagio

Video JLo tomó drástica decisión tras casarse con Ben Affleck: esto se destapó en la demanda de divorcio

Jennifer López reveló en noviembre de 2022 que Ben Affleck le entregó un anillo de compromiso con un mensaje oculto en su interior. Aunque hace dos años la misma Diva del Bronx refería que había sido un detalle romántico por parte del productor, tras hacerse pública su ruptura, se especula que la frase también sería un mal presagio.

Según contó la cantante a Zane Lowe para una entrevista para Apple Music, Ben Affleck escribió la frase “Not. Going. Anywhere” (No iré a ningún lado), la cual hacía referencia a su reencuentro, el cual se dio poco después de su ruptura con Alex Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Así es como Ben firmaba los emails cuando empezamos a escribirnos de nuevo. (Escribía) como: ‘No te preocupes, no voy a ir a ningún lado’”, dijo.

Así presumía JLo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck. Imagen JLo



Después de eso, los ‘Bennifer’ siguieron hablando y empezaron a “visitarse en casa”, culminando aquel reencuentro con una boda en Las Vegas el sábado 16 de julio de 2022.

“Lo hicimos”, declaraba la intérprete de 55 años en su boletín ‘On the JLo’, en noviembre de 2022.

El anillo de compromiso que Ben Affleck le entregó a Jennifer López por segunda ocasión se trata de un diamante verde de 8.5 quilates. El corte esmeralda está engastado n un aro de platino y tiene dos diamantes blancos de cada lado. La joya es una creación de Ilan Portugali, Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, según reporta HOLA! USA.

¿Por qué la frase que Ben Affleck le dedicó a JLo sería un mal presagio?

Tras darse a conocer que Jennifer López le solicitó el divorcio a Ben Affleck luego de 2 años de matrimonio, se especula en Internet que la frase ‘Not. Going. Anywhere’ (No iré a ningún lado) significaría que el productor de Hollywood no habría querido ir a ningún lado como pareja de la cantante.