Jennifer Lopez

El mensaje que Ben Affleck grabó en el anillo de compromiso de JLo y que sería un mal presagio

En el segundo anillo de compromiso que el productor de Hollywood le entregó a la Diva del Bronx está grabada una frase que si bien está ligada a los inicios de su relación, también sería un mal presagio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video JLo tomó drástica decisión tras casarse con Ben Affleck: esto se destapó en la demanda de divorcio

Jennifer López reveló en noviembre de 2022 que Ben Affleck le entregó un anillo de compromiso con un mensaje oculto en su interior. Aunque hace dos años la misma Diva del Bronx refería que había sido un detalle romántico por parte del productor, tras hacerse pública su ruptura, se especula que la frase también sería un mal presagio.

Según contó la cantante a Zane Lowe para una entrevista para Apple Music, Ben Affleck escribió la frase “Not. Going. Anywhere” (No iré a ningún lado), la cual hacía referencia a su reencuentro, el cual se dio poco después de su ruptura con Alex Rodríguez.

PUBLICIDAD

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

“Así es como Ben firmaba los emails cuando empezamos a escribirnos de nuevo. (Escribía) como: ‘No te preocupes, no voy a ir a ningún lado’”, dijo.

Así presumía JLo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck.
Así presumía JLo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck.
Imagen JLo


Después de eso, los ‘Bennifer’ siguieron hablando y empezaron a “visitarse en casa”, culminando aquel reencuentro con una boda en Las Vegas el sábado 16 de julio de 2022.

“Lo hicimos”, declaraba la intérprete de 55 años en su boletín ‘On the JLo’, en noviembre de 2022.

El anillo de compromiso que Ben Affleck le entregó a Jennifer López por segunda ocasión se trata de un diamante verde de 8.5 quilates. El corte esmeralda está engastado n un aro de platino y tiene dos diamantes blancos de cada lado. La joya es una creación de Ilan Portugali, Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, según reporta HOLA! USA.

¿Por qué la frase que Ben Affleck le dedicó a JLo sería un mal presagio?

Tras darse a conocer que Jennifer López le solicitó el divorcio a Ben Affleck luego de 2 años de matrimonio, se especula en Internet que la frase ‘Not. Going. Anywhere’ (No iré a ningún lado) significaría que el productor de Hollywood no habría querido ir a ningún lado como pareja de la cantante.

El 20 de agosto, Jennifer López presentó su solicitud de divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles, sin la presencia de sus abogados. Según reveló la protagonista de ‘Selena’ en sus documentos, la fecha de separación oficial sería el 26 de abril de 2024.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckDivorcioPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD