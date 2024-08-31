Ben Affleck

La confesión de Ben Affleck que confirmaría una de las supuestas razones de su ruptura con JLo

En medio de la vorágine de especulaciones sobre la separación de Jennifer López y Ben Affleck, existe una constante que señala que ambos tienen maneras distintas de llevar su vida. En 2022, el actor hizo una declaración que confirmaría una de las razones por las que supuestamente terminaron su matrimonio.

Jennifer López habría iniciado el proceso de divorcio el 20 de agosto, según reportó TMZ. Debido a que la actriz y Ben Affleck no han dado declaraciones al respecto, la pareja se encuentra rodeada de una serie de rumores y especulaciones sobre las causas de la ruptura.

Una de las supuestas razones que circulan en los medios de comunicación es que ambos tienen distintas maneras de llevar su vida. Mientras que a JLo le gusta ser una persona pública, el actor prefiere no ser el centro de atención.

Esta teoría podría haber sido confirmada por Affleck desde hace un par de años cuando expuso su punto de vista sobre la fama y confesó que no le gusta ser una celebridad.

A Ben Affleck no le gusta ser el centro de atención

El 30 de noviembre de 2022, el director de cine participó en una conferencia en el marco de la Cumbre DealBook del New York Times en el Lincoln Center en Nueva York. Ahí contó al periodista Andrew Ross Sorkin su postura sobre la fama, fragmento de la entrevista que vuelve a circular en redes.

" Yo no estoy hecho para ser famoso, no me gusta, te lo puedes quedar. No recibo ningún beneficio de ello más que haberme librado de alguna multa y obtener reservaciones en restaurantes y no hago fila en Disneylandia", explicó.

"Muchos artistas lo desean con todas sus fuerzas porque nadie quiere actuar en una sala vacía, quieren tener esa atención", añadió en la conferencia.

Andrew Ross Sorkin y Ben Affleck el 30 de noviembre de 2022 en el DealBook del New York Times.
Andrew Ross Sorkin y Ben Affleck el 30 de noviembre de 2022 en el DealBook del New York Times.
Imagen Thos Robinson/Getty Images

Para Ben lo importante no es tener la atención del público por ser una celebridad, sino para que vean su trabajo artístico.

"Soy alguien que quiere expresar algo profundo a la gente y que haya gente que responda a eso. Y la celebridad en sí misma, la atención en sí misma no es algo valioso para mí, en lo absoluto".

Incluso, confesó que le cuesta trabajo sociabilizar.

" Soy tímido, no quiero decirle cosas a la gente, me han criticado tanto en mi vida, malinterpretado, y caracterizado de una forma que me hace sentir incómodo... Quiero hacer mi trabajo, pero no lo que implica ser una celebridad", sentenció.

