Jennifer Lopez se divorcia de Ben Affleck después de dos años de casados: ¿cuántos esposos ha tenido la cantante?

Video ¿Ben Affleck engañó a sus esposas? Las evidencias que lo dejan mal parado

A exactamente dos años de su boda, Jennifer Lopez ha solicitado el divorcio a Ben Affleck, según reportes. Se rumoraba desde hace meses la separación de la pareja, sin embargo, ahora es oficial que la historia de ‘Bennifer’ ha terminado tras 20 años. Así fue su historia de amor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: ‘Bennifer’ era la pareja del momento

Jennifer Lopez y Ben Affleck conformaron una de las parejas más icónicas de principios de los 2000. Se conocieron cuando protagonizaron la película ‘Gigli’, donde se volvieron amigos.

Jennifer estaba casada, pero se divorció en julio de 2002 y poco después comenzaron los rumores de un romance con Ben.

En noviembre del mismo año, Ben Affleck le pidió matrimonio a la cantante con un anillo rosa de 6,1 quilates.

Eran la pareja del momento, y lo demostraron al aparecer juntos en el video de la canción ‘Jenny from the block’, cuya letra hace referencia a la atención mediática que recibía su relación.

Sin embargo, días antes de casarse, la pareja dio un inesperado anuncio.

"Debido a la excesiva atención mediática que rodea nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos planteamos seriamente la posibilidad de contratar a tres 'novias señuelo' distintas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo no iba bien”.



Los novios argumentaron que la celebración, de realizarse, no sería alegre para sus amigos y familiares. Cuatro meses después cancelaron el compromiso. Jennifer se casó ese mismo año (2004) con su amigo Marc Anthony.

La segunda oportunidad de Jennifer Lopez y Ben Affleck

En 2021, se rumoró el reencuentro de ‘Bennifer’, pues la pareja fue vista junta en varias ocasiones. Tanto Jennifer como Ben llevaban tiempo divorciados de sus matrimonios anteriores, por lo que los rumores cobraron más fuerza.

Fue la propia cantante quien anunció no solo una relación, sino su compromiso con el actor. En una publicación de Instagram, JLo escribió:

“El amor es hermoso, es amable. Y también es paciente. Puede esperar 20 años”.



Los novios se casaron dos veces en 2022: la primera en Las Vegas rodeados de familiares cercanos y la segunda en una gran fiesta en la finca de Affleck.

Todo parecía ir bien e incluso la actriz hizo un documental llamado ‘The Greatest Love Story Never Told’ en el que habla de su historia con Ben.

Pero a principios de 2024 varios medios notaron que ya no se les veía juntos a JLo y Ben Affleck. La pareja esquivaba las preguntas al respecto, aunque el distanciamiento era evidente. Se reportó, incluso, que estaban viviendo en casas distintas.

Lopez rompió el silencio al solicitar la disolución de su matrimonio a dos años exactos de haberlo consolidado.

¿Cuántos esposos ha tenido Jennifer Lopez?

Ben Affleck no ha sido el único hombre con el que JLo ha estado en el altar.

Su primer matrimonio: Ojani Noa era mesero cuando JLo lo conoció

En 1997 se casó por primera vez con Ojani Noa, a quien conoció cuando comenzaba su carrera como actriz. En aquel entonces, él era camarero en un restaurante de Miami.

Cuando Ojani la vio por primera vez, no supo quién era. Sin embargo le pareció la mujer más hermosa que había visto.

La boda transcurrió frente a 300 invitados, sin embargo, el matrimonio no duró demasiado.

Se rumora que el ascenso de López a la fama mundial y las sospechas de un romance con el rapero Diddy fueron el motivo de la ruptura.

Cris Judd no soportó la fama

JLo recuperó la fe en el amor cuando volvió a casarse, en 2001, con el bailarín y coreógrafo Cris Judd. Se conocieron en el rodaje del video de ‘Love don't cost a thing’, y se enamoraron inmediatamente.

Su matrimonio fue breve, duró apenas un año. Para Judd no fue fácil manejar la fama de López, quien, por su parte dijo tiempo después:

"Amé a Cris, aún lo hago, es una de las mejores personas que conozco (...) No fue fácil. Él sabe que lo último que quería era hacerle daño".

Marc Anthony es el padre de sus hijos

El matrimonio más duradero de la estrella pop fue con el también cantante Marc Anthony, a quien conoció cuando colaboraron en la canción ‘No me ames’.

En aquel entonces Marc estaba casado con Dayanara Torres, ex-Miss Universo. Marc y Jennifer sorprendieron al mundo al casarse tan solo cuatro días después del divorcio de Anthony con la reina de belleza.