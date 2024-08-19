Ben Affleck se habría ‘escapado’ a Japón con su exesposa en medio de “problemas” con JLo

Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck presuntamente viajó al ‘otro lado del mundo’ junto con su exesposa, Jennifer Garner, en medio de su supuesta crisis matrimonial con Jennifer López.

El actor habría visitado Japón con la actriz y los hijos que comparten, Violet, Fin y Samuel, según aseveró una fuente a Fox News.

De acuerdo con el informante, las estrellas de Hollywood “son mejores amigos y el epítome de la buena crianza compartida”.

Jennifer Garner presumió su viaje, ¿incluyó a Ben Affleck?

El 15 de agosto, Jennifer Garner usó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotografías y videos que capturó durante su ‘escapada’ al país asiático.

“Viaje soñado a Japón: una lista de cosas por hacer”, escribió al inicio de la descripción con la que acompañó las imágenes.

Jennifer Garner mostró en redes sociales que viajó a Japón. Imagen Jennifer Garner/Instagram

A continuación, ella procedió a puntualizar algunas de las actividades que realizó durante su estancia en la popular región.

“Visita todos los templos y santuarios, inclínate, aplaude, reza, pero, primero, purifícate”, anotó en uno de sus puntos.

En las postales, ella aparece tanto a bordo de una embarcación, refrescándose de alguna bebida, como lavándose las manos con agua de algún lugar sagrado.

Jennifer Garner disfrutó de su paseo en Japón. Imagen Jennifer Garner/Instagram

En un par de instantáneas, asimismo se muestra comiendo fideos ramen y un abulón: “Honremos a las fuerzas vitales que nos alimentan”, dijo.

Si bien, la intérprete de 52 años aparentemente gozó esta aventura con Ben Affleck y sus retoños, no los enseñó en ninguna de sus retratos.

Jennifer Garner disfrutó de la gastronomía japonesa. Imagen Jennifer Garner/Instagram

La protagonista de la película ‘13 going on 30’ tampoco especificó en qué fechas estuvo por allá; sin embargo, habría sido recientemente.

El reporte del supuesto paseo de Affleck y Garner llega cuando sigue especulándose que él estaría en un mal momento con Jennifer López.

People detalló, citando a un ‘insider’, que entre la cantante y su marido “hay problemas más profundos” que el alegado hecho de que él “piense” que ella “es demasiado famosa”.

Jennifer Garner estuvo con Ben Affleck

El pasado jueves, Ben Affleck llegó a los 52 años de vida y para Jennifer Garner no pasó desapercibido pues inclusive estuvo con él en su residencia de Los Ángeles.

The Grosby Group evidenciaron que ella arribó sola a la propiedad a bordo de su lujoso automóvil BMW i7 xDrive60.