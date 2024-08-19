Ben Affleck

Ben Affleck se habría ‘escapado’ a Japón con su exesposa en medio de “problemas” con JLo

El actor presuntamente pasó un tiempo con la mamá de sus hijos en el país asiático, esto cuando se rumora que “está a punto” de divorciarse de la intérprete de ‘On the floor’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck presuntamente viajó al ‘otro lado del mundo’ junto con su exesposa, Jennifer Garner, en medio de su supuesta crisis matrimonial con Jennifer López.

El actor habría visitado Japón con la actriz y los hijos que comparten, Violet, Fin y Samuel, según aseveró una fuente a Fox News.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informante, las estrellas de Hollywood “son mejores amigos y el epítome de la buena crianza compartida”.

Jennifer Garner presumió su viaje, ¿incluyó a Ben Affleck?

El 15 de agosto, Jennifer Garner usó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotografías y videos que capturó durante su ‘escapada’ al país asiático.

“Viaje soñado a Japón: una lista de cosas por hacer”, escribió al inicio de la descripción con la que acompañó las imágenes.

Jennifer Garner mostró en redes sociales que viajó a Japón.
Jennifer Garner mostró en redes sociales que viajó a Japón.
Imagen Jennifer Garner/Instagram

Más sobre Ben Affleck

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos

A continuación, ella procedió a puntualizar algunas de las actividades que realizó durante su estancia en la popular región.

“Visita todos los templos y santuarios, inclínate, aplaude, reza, pero, primero, purifícate”, anotó en uno de sus puntos.

En las postales, ella aparece tanto a bordo de una embarcación, refrescándose de alguna bebida, como lavándose las manos con agua de algún lugar sagrado.

Jennifer Garner disfrutó de su paseo en Japón.
Jennifer Garner disfrutó de su paseo en Japón.
Imagen Jennifer Garner/Instagram

En un par de instantáneas, asimismo se muestra comiendo fideos ramen y un abulón: “Honremos a las fuerzas vitales que nos alimentan”, dijo.

Si bien, la intérprete de 52 años aparentemente gozó esta aventura con Ben Affleck y sus retoños, no los enseñó en ninguna de sus retratos.

Jennifer Garner disfrutó de la gastronomía japonesa.
Jennifer Garner disfrutó de la gastronomía japonesa.
Imagen Jennifer Garner/Instagram

La protagonista de la película ‘13 going on 30’ tampoco especificó en qué fechas estuvo por allá; sin embargo, habría sido recientemente.

El reporte del supuesto paseo de Affleck y Garner llega cuando sigue especulándose que él estaría en un mal momento con Jennifer López.

People detalló, citando a un ‘insider’, que entre la cantante y su marido “hay problemas más profundos” que el alegado hecho de que él “piense” que ella “es demasiado famosa”.

PUBLICIDAD

Jennifer Garner estuvo con Ben Affleck

El pasado jueves, Ben Affleck llegó a los 52 años de vida y para Jennifer Garner no pasó desapercibido pues inclusive estuvo con él en su residencia de Los Ángeles.

The Grosby Group evidenciaron que ella arribó sola a la propiedad a bordo de su lujoso automóvil BMW i7 xDrive60.

Pero, no sólo la empresaria acudió a felicitarlo, Jennifer López igualmente hizo acto de presencia en la mansión, aunque únicamente por media hora.

Relacionados:
Ben AffleckJennifer GarnerJennifer LopezPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD