Alejado de JLo, Ben Affleck reaparece en familia con su exesposa Jennifer Garner y sus hijas

El actor fue captado sonriente al lado de la madre de sus hijos, esto justo cuando se especula que está “a punto” de divorciarse de la intérprete de ‘On the floor’.

Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

Ben Affleck aparentemente está cada vez más cerca de su exesposa, Jennifer Garner, mientras que continuaría alejado de Jennifer López.

Desde mediados de mayo, el actor y la cantante están envueltos en rumores de que estarían atravesando una crisis matrimonial.

De acuerdo con Daily Mail, ellos ya tendrían los papeles del divorcio “finalizados” y únicamente esperarían “el momento adecuado para presentarlos” en la corte.

Este 15 de agosto la intérprete de ‘On the floor’ visitó por su cumpleaños a su marido en la residencia que alquila, pues viven separados, pero no fueron vistos juntos.

Ben Affleck disfruta con Jennifer Garner y sus hijas

Con quien recientemente sí captaron a Ben Affleck es con Jennifer Garner, al lado de quien disfrutó una tarde acompañado de sus hijas, Violet y Fin.

Según Page Six, los coprotagonistas de ‘Daredevil’ y sus retoños salieron el domingo 18 de agosto en New Haven, Connecticut, donde su primogénita estudiará en la Universidad de Yale.

Ben Affleck con Jennifer Garner y sus hijas, Violet y Fin.
Ben Affleck con Jennifer Garner y sus hijas, Violet y Fin.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Los cuatro acudieron a un restaurante local para comer y eligieron sentarse en una mesa al aire libre, en la que la antigua pareja quedó frente a frente.

En las imágenes difundidas por The Grosby Group se puede apreciar que ellos estuvieron platicando mientras las chicas revisaban el menú.

Ben Affleck y Jennifer Garner conversaron durante su comida.
Ben Affleck y Jennifer Garner conversaron durante su comida.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Para esta reunión, Garner optó por combinar jeans con una camiseta a rayas y Affleck vistió un pantalón en tono caqui y una playera gris con una camisa verde.

Por su parte, Violet usó un vestido blanco con un complemento rosado encima y su hermana, anteriormente Seraphina, portó una T-shirt azul con bermudas beige.

Ben Affleck y Jennifer Garner durante una salida en New Haven.
Ben Affleck y Jennifer Garner durante una salida en New Haven.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Por la noche, el cuarteto recorrió las calles de la ciudad. En un momento, el cineasta se carcajeó presumiblemente de un comentario hecho por Fin.

Este 19 de agosto, una fuente aseveró a People que Ben “ha estado muy concentrado en preparar a Violet para la mudanza” a dicha urbe.

“Es, por supuesto, un gran acontecimiento para la familia, y todos han estado muy emocionados durante las últimas semanas”, añadió la persona.

Ben Affleck con sus hijas, Violet y Fin, y Jennifer Garner.
Ben Affleck con sus hijas, Violet y Fin, y Jennifer Garner.
Imagen The Grosby Group

¿Y Jennifer López?

El mismo fin de semana, a la par de que Ben Affleck gozaba con Jennifer Garner, Violet y Fin, Jennifer López apareció sola en Los Ángeles, California.

El diario británico reportó que ‘La Diva del Bronx’ se encontró con una amiga y “lucía deprimida” caminando con la cabeza agachada y las manos metidas en los bolsillos.

JLo permaneció en Los Ángeles mientras Ben Affleck estaba con Jennifer Garner.
JLo permaneció en Los Ángeles mientras Ben Affleck estaba con Jennifer Garner.
Imagen The Grosby Group
