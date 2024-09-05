¿JLo ya eligió su nueva mansión de soltera? Fue captada en una enorme que cuesta millones

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Al parecer Jennifer López desea quedarse en Beverly Hills, pues el 4 de septiembre visitó una mansión de 27 millones de dólares que podría ser su nuevo hogar de soltera.

En mayo de 2023, JLo y Ben Affleck adquirieron una propiedad de 60 millones de dólares donde vivieron durante un año en familia. Sin embargo, tras su separación la pusieron a la venta por 68 millones de dólares, por lo cual ahora la estrella de la música está en búsqueda de su nueva casa.

JLo visitó lujosas mansiones para su nueva vida de soltera

De acuerdo con información de TMZ, la actriz llegó al mediodía y recorrió las instalaciones durante 35 minutos.

Según los reportes, la propiedad tiene una dimensión de más de 14,000 pies cuadrados, ocho habitaciones, 10 baños, piscina y otras amenidades.

TMZ también reportó que después visitó otra mansión por la zona con un precio similar. Este lugar tiene cancha de tenis y piscina.

Antes de asistir a las dos citas con la inmobiliaria, Jennifer López se consintió en un spa por casi una hora.