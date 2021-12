Jennifer Garner ha tenido 4 grandes amores: conócelos (hay uno después de Ben Affleck)

Jennifer Garner es una actriz consagrada de Hollywood. Con cintas como ‘13 going on 30’, ‘Valentine’s Day’, ‘Ghosts of Girlfriends Past’ y ‘ Miracles from Heaven ’ se ganó un lugar en el corazón de la audiencia, por lo que sus fans quieren saber todo respecto a ella. Actualmente, tras los comentarios de su ex esposo, Ben Affleck, la actriz está nuevamente en el ojo público.