¿Qué piensan los hijos de Ben Affleck de su mamá? Su exesposa lo reveló

Mucho antes de que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaran, él formó una familia con Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel son los hijos fruto de ese matrimonio.

Si bien ambos actores suelen ser muy reservados con lo que respecta a su vida familiar, los pequeños han crecido frente al ojo público, especialmente frente a las lentes de los paparazzis, que documentan sus salidas.

En esta ocasión, fue la propia actriz de ‘Atrápame si puedes’ (película que puedes ver en ViX) quien dejó ver un poco de la relación con sus hijos.

Jennifer Garner, ex de Ben Affleck, reveló qué piensan sus hijos de ella

En entrevista con Entertainment Tonight, el pasado 4 de abril, la actriz de 50 años habló como pocas veces de su relación con sus hijos. Esto, en medio de la promoción de su película ‘The Last Thing He Told Me’, en la que también interpreta a una madre de adolescentes.

A la pregunta expresa de “¿cuántas veces escuchas ‘Mamá, eres tan extra (genial)’?” de parte de sus descendientes, respondió:

“Creo que mis hijos piensan eso, se lo tatuarían. No necesitan decirlo, es un hecho”.



Jennifer Garner también admitió que, si bien los adolescentes de su hogar son “maravillosos”, entendió sin problemas los momentos en los que su personaje en la cinta “se muerde la lengua y reza por serenidad” al lidiar con una joven en esa etapa.

“Dicho eso, de nuevo, soy muy cercana a ellos y tengo adolescentes maravillosos”, añadió la exesposa de Ben Affleck.



En la conversación, además, contó que leyó el libro en el que está basado su nueva película junto con su hija Seraphina.

“La hora de acostarse salió por la ventana hasta que lo terminamos”.



A finales de marzo, el mismo medio citó a una “fuente cercana” para reportar que Jennifer Lopez, Ben Affleck, Marc Anthony y Jennifer Garner han unido esfuerzos para criar a su familia conjunta:

“Hacen todo lo posible para reiterar lo importante que es ser agradecido y asegurarse de que todos están cuidados, y [de que] se sienten queridos y apoyados”.

Ben Affleck habló de cómo es criar a sus hijos con Jennifer Garner

Tan solo unas semanas atrás, el actor de ‘Going All the Way’ (película que puedes ver en ViX) se sinceró sobre su papel como padre de familia.

En entrevista con The Hollywood Reporter, contó que una de las razones por las que lanzó su compañía productora es que quiere pasar más tiempo con sus hijos, algo que su trabajo como actor o director no le facilitaría:

“Estoy divorciado y comparto la custodia. Ya no quiero ir a Austin, Nueva Orleans y Georgia y no ver a mis hijos. Simplemente no funciona. Estos años son demasiado importantes. Si los extraño, lo lamentaré por el resto de mi vida”.



Además, aseguró que ser padre de 3 adolescentes, cada uno en escuelas y actividades diferentes, “es un trabajo de tiempo completo”.

