Jenicka López confiesa sentirse "exhausta" y como en sus primeras etapas de depresión

" Traté de suicidarme como en marzo, y estaba como que ni siquiera quería que ella [Chiquis] supiera, no deseaba que nadie supiera", compartió en el podcast. "Sientes que lo has superado [pero no] y es agotador. En ese punto no sabes qué hacer y [piensas]: '¿Para qué?', y creo que fue todo junto. Entonces había algo que estaba pasando, luego la cosa con la familia, las amistades, había perdido un amigo, un montón de [problemas]", explicó.