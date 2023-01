Jenicka López revela que trató de quitarse la vida: “Lamentablemente, no es la primera vez”

Jenicka López, la hija menor de la fallecida Jenni Rivera, confesó que trató de quitarse la vida en marzo del año pasado.

Hace tan solo unos días, la ‘influencer’ contó a detalle cómo descubrió que no es hija biológica de Juan López, un secreto que su madre se llevó a la tumba.

Jenicka López sufrió debido a su ansiedad

Este 5 de enero, Jenicka estrenó el tercer episodio de su podcast ‘Overcomfort’, en el que estuvieron como invitadas sus hermanas Chiquis y Jacqie Rivera.

El episodio hablaron de diversos temas, como la presión que han sentido al ser comparadas entre sí y con ‘La diva de la banda’. También comentaron qué es lo que las mantiene motivadas en la vida.

Fue entonces cuando la menor de las hermanas se sinceró sobre lo mal que la pasó durante los dos últimos años, debido a la ansiedad que padece.

“Creo que no sé lo que me mantiene motivada, creo que todavía estoy tratando de averiguarlo, porque el año pasado fue muy difícil. 2021 y 2022 fueron años muy complicados”, externó.



Además de aseverar que su “ansiedad era realmente mala” y que lo que la ha ayudado es “escribir un diario”, López dijo que ha sido la fuerte entre las tres hermanas, desde que Jenni murió.

“Desde que falleció mamá siento que he sido como un pilar fuerte. He sido como muy dura y ruda”, compartió.

“Ya saben... respetuosamente, ustedes son muy sensibles y siento que alguien tiene que ser el punto central, y sí, todas esas cosas”, agregó.

Jenicka López habló sobre su intento de suicidio

Tener que mantenerse firme le pasó factura a Jenicka, pues reveló que atentó contra su vida hace más de nueve meses, cosa que Chiquis ya sabía.

“Literalmente, traté de suicidarme, como en marzo, y estaba como que ni siquiera quería que ella [Chiquis] supiera, no deseaba que nadie supiera”, compartió.

“Sientes que lo has superado [pero no] y es agotador. En ese punto no sabes qué hacer y [piensas]: ‘¿Para qué?’, y creo que fue todo junto. Entonces había algo que estaba pasando, luego la cosa con la familia, las amistades, había perdido un amigo, un montón de [problemas]”, agregó.

Con lágrimas en los ojos, López expresó a sus hermanas su agradecimiento por haberla educado y finalmente comentó qué es lo que la mantiene motivada.

“Realmente, confiar en esa promesa que tengo con Dios y ese propósito, y mis niños [sobrinos] pequeños, ellos también son míos”, aseguró

Si bien la joven no reveló detalles de su intento de suicidio, la intérprete de ‘Abeja reina’ comentó que aquel día “tenía la ubicación” de su hermana, dando a entender que intercedió para salvar su vida.

Jenicka le reveló a Jacqie, quien no estaba al tanto de lo sucedido, que “lamentablemente, no es la primera vez” que hacía algo así.