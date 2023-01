Jenicka López está de luto: murió quien la acompañó en su "depresión, ansiedad y angustia"

" Hizo que la casa de mi madre no se sintiera tan vacía cuando todavía vivíamos allí. Cada vez que Jen me pedía que lo cuidara, él me hacía sentir que no me sentía solo. Le encantaba venir a quedarse conmigo porque sabía que lo dejaría dormir en la cama. En serio, uno de los mejores perros de la historia", finalizó.