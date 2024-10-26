Hijos de Jenni Rivera habrían perdido demanda contra su abuelo: desestimarían 11 cargos

Video Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él

Jacqie Rivera, CEO de Jenni Rivera Enterprises Inc., interpuso una demanda en contra de Cintas Acuario, de la cual es dueño su abuelo Pedro Rivera, el 20 de septiembre de 2023, por presunta "explotación comercial inapropiada de composiciones y otros derechos de propiedad del patrimonio de su madre". Según reportes, los hijos de 'La Diva de la Banda' habrían perdido el caso.

De acuerdo con la 'influencer' Chamonic, el patriarca de la familia se habría apuntado una victoria en la corte, aunque todavía quedan algunos cargos por resolver y regalías por pagar.

En la información trascendida se detalla que el 25 de octubre se "desestimaron 11 cargos de la demanda" que interpusieron a Cintas Acuario, Ayana Music y a Pedro Rivera "por el uso indebido de la imagen de Jenni y regalías de algunos temas musicales".

Don Pedro Rivera tendría que pagar regalías

Según el reporte de la 'influencer', entre las cosas que faltan por resolver se encuentran "regalías de la música de la diva" que don Pedro tendría que pagarle a Jenni Rivera Enterprises, pero habría una auditoría en curso para calcular el monto.

En la próxima audiencia el juez daría la resolución final sobre la cantidad que Cintas Acuario y Ayana Music deberían pagar por el uso de la música y el uso de la imagen de 'La Gran Señora. Sin embargo, Chamonic reporta que el monto podría ser entre tres mil y diez mil dólares, y no los tres millones que pedían en la demanda.

La corte también habría resuelto que los másters de la música reclamada pertenecen a don Pedro "hasta el día que él muera o dentro de 15 años, pero debe de pagar regalías por otros temas", cantidad que se dictaría en la siguiente reunión.

En la demanda que los hijos de Jenni Rivera interpusieron reclamaban recuperar las regalías de la música de su madre que no se le pagaron cuando ella aún estaba viva, y también las que les corresponde tras su muerte, así como que dejaran de lucrar con la imagen y legado musical. Además, pretendían que se anularan los contratos con Cintas Acuario que Jenni firmó en 1993, 1995 y 1996.