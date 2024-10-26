Pedro Rivera

Hijos de Jenni Rivera habrían perdido demanda contra su abuelo: desestimarían 11 cargos

La corte habría desestimado la mayoría de los cargos y don Pedro Rivera solo debería pagar una mínima cantidad por algunas regalías y no los tres millones que sus nietos estaban reclamando.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él  

Jacqie Rivera, CEO de Jenni Rivera Enterprises Inc., interpuso una demanda en contra de Cintas Acuario, de la cual es dueño su abuelo Pedro Rivera, el 20 de septiembre de 2023, por presunta "explotación comercial inapropiada de composiciones y otros derechos de propiedad del patrimonio de su madre". Según reportes, los hijos de 'La Diva de la Banda' habrían perdido el caso.

De acuerdo con la 'influencer' Chamonic, el patriarca de la familia se habría apuntado una victoria en la corte, aunque todavía quedan algunos cargos por resolver y regalías por pagar.

PUBLICIDAD

Más sobre Pedro Rivera

¿Papá de Jenni Rivera en problemas con la justicia por “mentir” en la corte ante demanda de su esposa?
2 mins

¿Papá de Jenni Rivera en problemas con la justicia por “mentir” en la corte ante demanda de su esposa?

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera y Pedro Rivera hacen inesperado anuncio tras hospitalización de Rosa Saavedra
2 mins

Hijos de Jenni Rivera y Pedro Rivera hacen inesperado anuncio tras hospitalización de Rosa Saavedra

Univision Famosos
Abuela de Chiquis reaparece tras ser hospitalizada: su cerebro pudo haberse “afectado”
1:00

Abuela de Chiquis reaparece tras ser hospitalizada: su cerebro pudo haberse “afectado”

Univision Famosos
Juan Rivera publica fuerte mensaje tras hospitalización de su madre: "¡No vengas después llorando!"
1 mins

Juan Rivera publica fuerte mensaje tras hospitalización de su madre: "¡No vengas después llorando!"

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera sufren otro revés: don Pedro se apunta nuevo triunfo en la corte
2 mins

Hijos de Jenni Rivera sufren otro revés: don Pedro se apunta nuevo triunfo en la corte

Univision Famosos
Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él  
0:59

Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él  

Univision Famosos
Don Pedro Rivera presentó a su nueva novia: es 35 años menor que él
3:11

Don Pedro Rivera presentó a su nueva novia: es 35 años menor que él

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera habrían puesto restricciones a sus abuelos para asistir a la develación de la estrella
2 mins

Hijos de Jenni Rivera habrían puesto restricciones a sus abuelos para asistir a la develación de la estrella

Univision Famosos
¿Don Pedro Rivera volverá a ser papá a sus 77 años? Jacqie reacciona a los rumores de embarazo
1 mins

¿Don Pedro Rivera volverá a ser papá a sus 77 años? Jacqie reacciona a los rumores de embarazo

Univision Famosos
Novia de don Pedro Rivera causa polémica por amamantar a su hija de 6 años: video
1:01

Novia de don Pedro Rivera causa polémica por amamantar a su hija de 6 años: video

Univision Famosos

En la información trascendida se detalla que el 25 de octubre se "desestimaron 11 cargos de la demanda" que interpusieron a Cintas Acuario, Ayana Music y a Pedro Rivera "por el uso indebido de la imagen de Jenni y regalías de algunos temas musicales".

Don Pedro Rivera tendría que pagar regalías

Según el reporte de la 'influencer', entre las cosas que faltan por resolver se encuentran "regalías de la música de la diva" que don Pedro tendría que pagarle a Jenni Rivera Enterprises, pero habría una auditoría en curso para calcular el monto.

En la próxima audiencia el juez daría la resolución final sobre la cantidad que Cintas Acuario y Ayana Music deberían pagar por el uso de la música y el uso de la imagen de 'La Gran Señora. Sin embargo, Chamonic reporta que el monto podría ser entre tres mil y diez mil dólares, y no los tres millones que pedían en la demanda.

La corte también habría resuelto que los másters de la música reclamada pertenecen a don Pedro "hasta el día que él muera o dentro de 15 años, pero debe de pagar regalías por otros temas", cantidad que se dictaría en la siguiente reunión.

En la demanda que los hijos de Jenni Rivera interpusieron reclamaban recuperar las regalías de la música de su madre que no se le pagaron cuando ella aún estaba viva, y también las que les corresponde tras su muerte, así como que dejaran de lucrar con la imagen y legado musical. Además, pretendían que se anularan los contratos con Cintas Acuario que Jenni firmó en 1993, 1995 y 1996.

Video Jacqie se defiende del ‘hate’ por demandar a su abuelo Pedro Rivera y asegura que no lo hizo por dinero
Relacionados:
Pedro RiveraJenni RiveraJacqie RiveraJenicka LópezChiquis RiveraJohnny LópezDemandasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD