Hijos de Jenni Rivera y Pedro Rivera hacen inesperado anuncio tras hospitalización de Rosa Saavedra

Los cinco hijos de Jenni Rivera y Don Pedro Rivera hicieron un inesperado anuncio en plena Navidad en medio de sus problemas legales y tras la hospitalización de Rosa Saavedra.

Este miércoles 25 de diciembre, Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny revelaron que habían llegado a un acuerdo con Don Pedro Rivera tras la disputa por los derechos de la música de ‘La Diva de la Banda’ que comenzó en 2023.

PUBLICIDAD

“El patrimonio de Jenni Rivera y Cintas Acuario llegan a un acuerdo en la demanda sobre regalías musicales y grabaciones maestras”, dice el documento, según reporta People este miércoles.

“Los cinco hijos de Jenni anuncian que se ha llegado a un acuerdo de la demanda contra Cintas Acuario y Ayana Musical”, agregan.

La razón de su pleito legal

En septiembre de 2023, Jacqie Rivera, directora de Jenni Rivera Estate, demandó a su abuelo por supuesta explotación indebida de las grabaciones de la fallecida intérprete. En la demanda se hizo énfasis en que los derechos de cada una de las canciones pertenecían a sus cinco hijos y no a otras personas.

“La demanda, presentada originalmente por los beneficiarios de la herencia de Jenni Rivera, pretendía resolver supuestos incumplimientos de los acuerdos discográficos de la legendaria cantante. Las reclamaciones incluían millones de dólares en derechos de autor impagados y la demanda de rescindir los contratos de grabación en un esfuerzo por devolver la propiedad de las grabaciones maestras de Jenni Rivera a su familia”, se alega.

Finalmente, en este mismo documento se estipula que tanto los hijos de Jenni Rivera como Don Pedro Rivera llegaron “a un acuerdo confidencial”, por lo que “acordaron desestimar la demanda”, concluyendo el asunto.