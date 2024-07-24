Jenicka López

Jenicka López muestra las cicatrices en su cuerpo tras sus cirugías estéticas

La ‘influencer’ mostró su figura al natural, lo que permitió ver las marcas que tiene a la altura del vientre y que son resultado de sus operaciones. Ella ha sido transparente al compartir los cambios a los que se sometió.

Por:
Dayana Alvino.
Video Jenicka, hija de Jenni Rivera, se somete a otra cirugía plástica: así continúa su transformación

Jenicka López, hija menor de la difunta Jenni Rivera, ha hablado sin miramientos acerca de las diferentes cirugías estéticas a las que se ha sometido.

El pasado 10 de julio, el Dr. Remus Repta realizó a la ‘influencer’ un procedimiento para alzarle los senos, lo que ella documentó en Instagram.

Tras salir de quirófano, ella apareció reposando en su cama y aseveró sentir sólo un poco de dolor en el busto, pero estar “muy feliz y entusiasmada”.

De acuerdo con People en Español, el especialista también le hizo a la hermana de Chiquis la abdominoplastía y el levantamiento brasileño de glúteos (BBL, por sus siglas en inglés) hace unos dos años.

Jenicka López muestra su figura con cicatrices

A dos semanas desde la intervención, Jenicka López compartió en sus historias de la red social una fotografía en la que presumió cómo luce su cuerpo actualmente.

“Mi primer masaje y me siento mucho mejor”, escribió encima de la ‘selfie’ que captó al interior de un spa en Pico Rivera, California.

En la instantánea, la modelo ‘plus-size’ cubre sus pechos con una toalla, pero deja a la vista el resto de su figura, que tiene cicatrices a la altura del vientre y la cintura.

Jenicka López mostró cómo luce su cuerpo.
Jenicka López mostró cómo luce su cuerpo.
Imagen Jenicka López/Instagram

Ella igualmente comentó, según el medio ya citado, que parte de su proceso de recuperación incluye tomar suplementos, con ingredientes a base de jengibre y cúrcuma, que le ayudan a eliminar la retención de líquidos y la hinchazón.

Días antes de este nuevo cambio, la sobrina de Lupillo Rivera aclaró que eso “siempre estuvo” en su plan y que únicamente estaba esperando a “perder un poco de peso”.

En mayo de 2022, ella confesó que no le resultó sencillo empezar este camino a la transformación que involucra el bisturí: “Llevo mucho tiempo pensando en hacérmelas y no fue algo al azar o fácil”.

Previamente, en entrevista con la revista, admitió que la habían criticado “muy feo” por su apariencia, situación que la ponía “nerviosa”.

“Mi mamá tenía unas curvas supersexy, las apreciaba mucho. Ella me dio este cuerpo y es un homenaje a ella porque me parezco a ella y en cada cosa que hago la tengo en mente”, aseguró.

Jenicka López está orgullosa de su figura

Luego de su renovación, Jenicka López ha subido en la aplicación varios retratos que muestran su estilizada complexión.

El 29 de junio, por ejemplo, colgó una imagen que se tomó usando un traje de baño negro: “Un verano sin ti”, anotó en la descripción.

Jenicka López ha presumido su actual figura.
Jenicka López ha presumido su actual figura.
Imagen Jenicka López/Instagram
Relacionados:
Jenicka LópezCirugía PlásticaJenni RiveraFamososPremios Juventud

