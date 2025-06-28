Jeff Bezos

El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff bezos y Lauren Sánchez se casaron en Venecia en una lujosa boda privada que celebraron con una recepción inspirada en la década de 1920.

De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebraron su boda en Venecia el 27 de junio con una fiesta que combinó glamour, exclusividad y un despliegue de estrellas.

La recepción, celebrada en el histórico Arsenale de Venecia, reunió a cerca de 250 invitados VIP, entre ellos figuras como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Tom Brady, Orlando Bloom, George Clooney, Oprah Winfrey y hasta la reina Rania de Jordania.

La pareja llegó en una góndola privada, escoltada por una flota de taxis acuáticos y yates de lujo que Bezos alquiló especialmente para la ocasión.

La decoración de la recepción

El evento, inspirado en 'El Gran Gatsby', incluyó un coro góspel que sorprendió a los asistentes con una interpretación emotiva de clásicos del soul y el pop.

La decoración del lugar evocaba la opulencia de los años veinte, con candelabros de cristal, arreglos florales colgantes y una iluminación dorada que resaltaba la arquitectura veneciana.

Los invitados recibieron pantuflas personalizadas como obsequio, un gesto que combinó comodidad con sofisticación.

La recepción fue solo el inicio de un fin de semana lleno de festejos, que culminará con un baile de máscaras en la isla de San Giorgio Maggiore.

De acuerdo con CNN, todo el evento habría costado entre 46 y 56 millones de dólares.

Kim y Khloé Kardashian rumbo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venencia.
Imagen IPAW/Backgrid/The Grosby Group

El vestido de novia de Lauren Sánchez

Lauren Sánchez lució un vestido de novia de Dolce & Gabbana con diseño en corte sirena, silueta ajustada, cuello alto y mangas largas que fue confeccionado con encaje blanco italiano que incluyó 180 botones de seda hechos a mano, corset entallado y una falda de gran caída. El velo era de tul y encaje.

Según compartió la presentadora, su vestido está inspirado en el que usó Sophia Loren en la película 'Houseboat' de 1958, pues quedó enamorada al ver una imagen de la actriz con las manos en posición de oración y un diseño de encaje hasta el cuello.

Fue confeccionado en el atelier de Dolce & Gabbana en Milán y requirió más de 900 horas de trabajo.

Siguiendo la tradición de llevar "algo azul", Lauren incorporó un detalle relacionado con su viaje al espacio con Blue Origin. Aunque no reveló qué era exactamente, dijo que era un souvenir secreto para su esposo Jeff Bezos.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su primera fotografía pública como esposos.
Imagen Lauren Sánchez/Instagram
