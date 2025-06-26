Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’

Video Boda de Jeff Bezos: arriban invitados en 80 aviones privados y con medidas antipaparazzi en Venecia

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, denominado ya por algunos como el ‘evento del año’, ha dado inicio con las celebraciones previas a la ceremonia principal.

El pasado miércoles, el multimillonario fundador de Amazon y la periodista llegaron a Venecia, Italia, el destino que eligieron para jurarse amor eterno.

Este jueves, varias celebridades, que alegadamente los acompañarán en el especial momento, también arribaron a la paradisíaca ciudad.

A días de que el esperado enlace nupcial se lleve a cabo, a continuación te contamos algunos datos al respecto.

¿Cuándo será la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

De acuerdo con CNN, la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez es un evento de varios días, del 26 al 28 de junio, en los cuales se realizarán diferentes actividades.

Reuters puntualiza que la fecha y el lugar exactos del casamiento aún son confidenciales, pero que la fiesta principal está programada para el sábado en el Arsenal de Venecia, una antigua base naval.

La tarde de este jueves, informa Page Six, la pareja ofrecerá una cena de bienvenida a sus invitados, entre los que se encontrarían estrellas de la televisión, el cine y empresarios.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez comenzando los eventos previos a su boda. Imagen Backgrid/The Grosby Group

¿Cuánto costará la boda?

Luca Zaia, presidente de la región del Véneto, dijo a los periodistas que se espera que la boda, incluyendo los eventos alternos, cueste entre 40 y 48 millones de euros (unos 46.5 y 55.6 millones de dólares).

Además, Jeff Bezos hará importantes donaciones caritativas, incluido un millón de euros (más de 1 millón 170 mil dólares) para Corila, un consorcio académico que estudia el ecosistema de la laguna de Venecia, reporta la agencia de noticias ANSA.

¿Quiénes son los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Los primeros aviones privados que trasladaron a los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quien presuntamente usará un vestido de novia diseñado por Dolce & Gabbana, llegaron al aeropuerto de Venecia el martes.

Luca Zaia detalló que alrededor de 90 aeronaves aterrizarán en la terminal aérea de la ciudad y en cercanas, como Treviso y Verona en los próximos días.

La hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka, y su esposo, Jared Kushner, arribaron a Venecia el martes con sus tres hijos, y presuntamente estarán en matrimonio.

The Independent señala que la lista de invitados es de cerca de 200 personas. Entre ellos estarían Kim y Khloé Kardashian, Kris, Kylie y Kendall Jenner, quienes ya están en la ciudad.

Otras de las celebridades que ya están ahí, y que presuntamente asistirán al gran evento, son Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady, Usher, Gayle King, Bill Gates, Lydia y Michael Kives y Leonardo DiCaprio.