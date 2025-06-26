Jeff Bezos

Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’

El magnate fundador de Amazon y la periodista se casarán este fin de semana en Venecia, Italia. Personalidades como Kim Kardashian y Orlando Bloom ya están en la ciudad y presumiblemente están entre los invitados de la pareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Boda de Jeff Bezos: arriban invitados en 80 aviones privados y con medidas antipaparazzi en Venecia

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, denominado ya por algunos como el ‘evento del año’, ha dado inicio con las celebraciones previas a la ceremonia principal.

El pasado miércoles, el multimillonario fundador de Amazon y la periodista llegaron a Venecia, Italia, el destino que eligieron para jurarse amor eterno.

PUBLICIDAD

Este jueves, varias celebridades, que alegadamente los acompañarán en el especial momento, también arribaron a la paradisíaca ciudad.

A días de que el esperado enlace nupcial se lleve a cabo, a continuación te contamos algunos datos al respecto.

¿Cuándo será la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Más sobre Jeff Bezos

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares
0:53

Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares

Univision Famosos
Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos
2 mins

Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos

Univision Famosos
Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"
2 mins

Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"

Univision Famosos
El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez
2 mins

El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Univision Famosos
¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?
2 mins

¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?

Univision Famosos
¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos
2 mins

¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos

Univision Famosos
La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles
0:56

La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles

Univision Famosos
¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees
2 mins

¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees

Univision Famosos
Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex
3 mins

Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex

Univision Famosos

De acuerdo con CNN, la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez es un evento de varios días, del 26 al 28 de junio, en los cuales se realizarán diferentes actividades.

Reuters puntualiza que la fecha y el lugar exactos del casamiento aún son confidenciales, pero que la fiesta principal está programada para el sábado en el Arsenal de Venecia, una antigua base naval.

La tarde de este jueves, informa Page Six, la pareja ofrecerá una cena de bienvenida a sus invitados, entre los que se encontrarían estrellas de la televisión, el cine y empresarios.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez comenzando los eventos previos a su boda.
Jeff Bezos y Lauren Sánchez comenzando los eventos previos a su boda.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

¿Cuánto costará la boda?

Luca Zaia, presidente de la región del Véneto, dijo a los periodistas que se espera que la boda, incluyendo los eventos alternos, cueste entre 40 y 48 millones de euros (unos 46.5 y 55.6 millones de dólares).

Además, Jeff Bezos hará importantes donaciones caritativas, incluido un millón de euros (más de 1 millón 170 mil dólares) para Corila, un consorcio académico que estudia el ecosistema de la laguna de Venecia, reporta la agencia de noticias ANSA.

¿Quiénes son los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Los primeros aviones privados que trasladaron a los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quien presuntamente usará un vestido de novia diseñado por Dolce & Gabbana, llegaron al aeropuerto de Venecia el martes.

PUBLICIDAD

Luca Zaia detalló que alrededor de 90 aeronaves aterrizarán en la terminal aérea de la ciudad y en cercanas, como Treviso y Verona en los próximos días.

La hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka, y su esposo, Jared Kushner, arribaron a Venecia el martes con sus tres hijos, y presuntamente estarán en matrimonio.

The Independent señala que la lista de invitados es de cerca de 200 personas. Entre ellos estarían Kim y Khloé Kardashian, Kris, Kylie y Kendall Jenner, quienes ya están en la ciudad.

Otras de las celebridades que ya están ahí, y que presuntamente asistirán al gran evento, son Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady, Usher, Gayle King, Bill Gates, Lydia y Michael Kives y Leonardo DiCaprio.

Kim Kardashian, Orlando Bloom y Tom Brady estarían entre los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.
Kim Kardashian, Orlando Bloom y Tom Brady estarían entre los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Jeff BezosBodas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD