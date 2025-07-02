Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos

Video De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

La recién casada Lauren Sánchez se hizo un piercing en un lugar muy inusual antes de su lujosa boda con Jeff Bezos, el pasado fin de semana.

El viernes 27 de junio, la periodista y el fundador de Amazon se casaron en una ceremonia celebrada en la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la histórica Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia.

PUBLICIDAD

Antes y después de jurarse amor eterno, la pareja conmemoró una serie de eventos, incluida una pijamada, junto a sus invitados, entre ellos las hermanas Kardashian y Orlando Bloom.

Lauren Sánchez y su inusual piercing

A días de que se realizara el enlace matrimonial, Daily Mail da a conocer que Lauren Sánchez tuvo un detalle para hacer aún más único su ‘look’ nupcial.

La presentadora de 55 años optó por llevar en las uñas un diseño francés clásico, pero añadió un toque en honor a Jeff Bezos.

Su manicurista, Iram Shelton, le perforó una, la anular, y le colocó un dije de la letra ‘B’, la cual tenía incrustaciones de diamantes, según retoma Daily Mail.

La experta reveló, en una publicación de Instagram, que ese arreglo se lo realizó a la comunicadora para el último día de celebraciones.

“Nada como los diamantes en la punta de los dedos”, escribió para acompañar la imagen que subió de su creación.

Lauren Sánchez llevó un piercing con una 'B', de Bezos. Imagen Iram Shelton/Instagram



A lo largo de su temporada festiva, ella usó muchos accesorios personalizados que eran un guiño a su nuevo apellido, como un bolso negro de mano que tenía grabado con gemas ‘Sra. Bezos’.

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez habría dejado “agotados” a sus invitados

Aunque presumiblemente el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez fue sensacional, los asistentes habrían terminado rendidos.

Una fuente dijo al diario británico: “Lo que la gente no sabrá por las imágenes es lo agotador e intenso que fue para los invitados”.

“El calor no ayudaba, pero las personas tenían que desplazarse constantemente por Venecia, lo que implicaba utilizar barco, y eso era una molestia y llevaba mucho tiempo”, externó.