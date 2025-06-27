¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?

Video De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran su boda este fin de semana en Venecia y están provocando sensación. El multimillonario dueño de Amazon y la presentadora de televisión se unieron en matrimonio en un evento que promete ser el del año tras 6 años de relación.

En medio de la expectativa, e incluso protestas, muchos se preguntan, ¿quién es la mujer de origen mexicano con quien se casará el empresario?

PUBLICIDAD

Lauren Sánchez viene de una familia de bajos recursos

Lauren Sánchez nació en Albuquerque, Nuevo México, en 1969. Fue criada en California y es mexicana-americana de tercera generación, según información de la BBC.

Su madre, Eleanor Sánchez, fue exvicealcadesa adjunta de Los Ángeles, mientras que su padre, Ray, se desempeñó como piloto e instructor de vuelo y dueño de un negocio de aviación. Lauren es la menor de los tres hijos de la pareja.

Según ha relatado Lauren, viene de una familia de escasos recursos, en 2017 afirmó para The Hollywood reporter: "Nosotros venimos de la nada. Yo dormía en la parte trasera del coche de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas, y he tenido la suerte de tener una carrera".

De periodista a piloto

Quien se convertirá en esposa de Jeff Bezos fue alumna de El Camino College y posteriormente estudió periodismo en la Universidad del Sur de California. Mientras cursaba la licenciatura, hizo una pasantía en el canal 13 de Los Ángeles.

Obtuvo su primer empleo en televisión en KTVK-TV, en Phoenix, además, participó como presentadora en Extra, Good Day LA y el concurso de baile So You Think You Can Dance.

Desde que trabajaba como conductora de televisión, siguiendo los pasos de su padre, aprendió a volar. Empezó a pilotear aviones en 2011 y fue hasta 2016 cuando consiguió obtener la licencia como piloto de helicóptero.

El mismo año Lauren fundó Black Ops Aviation, empresa que se especializa en filmaciones aéreas. Su productora ofrece servicios a clientes como Netflix y Amazon y fue consultora en Dunkerke, la película dee Christopher Nolan, reporta BBC.

PUBLICIDAD

Además, en 2024 escribió un libro infantil titulado 'La mosca que voló al espacio', basado en su experiencia al padecer dislexia.

¿Lauren Sánchez tiene hijos?