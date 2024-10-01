¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees

Video Lauren Sánchez no podía leer antes de conocer a su novio multimillonario

Tras divorciarse de MacKenzie Scott, con quien estuvo casado más de veinte años, Jeff Bezos comenzó una nueva relación con Lauren Sánchez. Actualmente, la presentadora de TV y el presidente ejecutivo de Amazon están comprometidos y son una de las parejas más glamurosas del medio empresarial.

Lauren Sánchez: cuántos años tiene y a qué se dedica la novia de Jeff Bezos

Lauren Sánchez es una reconocida periodista y presentadora de televisión en Estados Unidos. A sus 54 años de edad, Lauren tiene una larga carrera en noticieros y programas de entretenimiento. En 1999 ganó un premio Emmy, enorgulleciendo a la comunidad latina en Estados Unidos, pues Lauren fue la primera presentadora hispana en liderar un programa nocturno en prime time.

Además, Lauren Sánchez es una apasionada de volar en helicóptero. Fundó la empresa Black Ops Aviation en 2016, que se encarga de la producción y grabación de escenas aéreas en cine y televisión.

¿Cómo se conocieron Lauren Sánchez y Jeff Bezos?

Tanto la presentadora de TV como el magnate son muy reservados con su vida personal. Si bien no se sabe cómo se conocieron, la primera vez que se les vio juntos fue en el Torneo de Wimbledon de 2019.

La pareja se comprometió en 2023, mientras disfrutaban un viaje en un lujoso yate. El presidente de Amazon escondió la caja con el anillo bajo la almohada de Sánchez y ella no pudo contener la emoción al encontrarlo:

“Cuando abrió la caja creo que me desmayé un poco”.



El anillo de compromiso tiene un diamante rosa y está valuado en 3.5 millones de dólares.

Lauren Sánchez tambén es escritora, pero su libro causó polémica

Recientemente, Lauren Sánchez publicó un libro infantil titulado 'The fly who flew to space' ('La mosca que voló al espacio'), un cuento sobre una mosca astronauta. Al respecto, Jeff Bezos escribió en Amazon:

"Este es el mejor libro infantil que mi prometida ha escrito jamás"