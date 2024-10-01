Jeff Bezos

¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees

Tras 25 años casado y un divorcio, Jeff Bezos le dio una nueva oportunidad al amor de la mano de la presentadora Lauren Sánchez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video Lauren Sánchez no podía leer antes de conocer a su novio multimillonario

Tras divorciarse de MacKenzie Scott, con quien estuvo casado más de veinte años, Jeff Bezos comenzó una nueva relación con Lauren Sánchez. Actualmente, la presentadora de TV y el presidente ejecutivo de Amazon están comprometidos y son una de las parejas más glamurosas del medio empresarial.

Lauren Sánchez: cuántos años tiene y a qué se dedica la novia de Jeff Bezos

PUBLICIDAD

Lauren Sánchez es una reconocida periodista y presentadora de televisión en Estados Unidos. A sus 54 años de edad, Lauren tiene una larga carrera en noticieros y programas de entretenimiento. En 1999 ganó un premio Emmy, enorgulleciendo a la comunidad latina en Estados Unidos, pues Lauren fue la primera presentadora hispana en liderar un programa nocturno en prime time.

Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos
Lauren Sánchez, novia de Jeff Bezos
Imagen Aliah Anderson/Getty Images

Más sobre Jeff Bezos

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares
0:53

Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares

Univision Famosos
Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos
2 mins

Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos

Univision Famosos
Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"
2 mins

Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"

Univision Famosos
El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez
2 mins

El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Univision Famosos
¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?
2 mins

¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?

Univision Famosos
¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos
2 mins

¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos

Univision Famosos
La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles
0:56

La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles

Univision Famosos
Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’
2 mins

Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’

Univision Famosos
Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex
3 mins

Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex

Univision Famosos

Además, Lauren Sánchez es una apasionada de volar en helicóptero. Fundó la empresa Black Ops Aviation en 2016, que se encarga de la producción y grabación de escenas aéreas en cine y televisión.

¿Cómo se conocieron Lauren Sánchez y Jeff Bezos?

Tanto la presentadora de TV como el magnate son muy reservados con su vida personal. Si bien no se sabe cómo se conocieron, la primera vez que se les vio juntos fue en el Torneo de Wimbledon de 2019.

Jeff Bezos y su novia, Lauren Sánchez
Jeff Bezos y su novia, Lauren Sánchez
Imagen Amy Sussman/Getty Images

La pareja se comprometió en 2023, mientras disfrutaban un viaje en un lujoso yate. El presidente de Amazon escondió la caja con el anillo bajo la almohada de Sánchez y ella no pudo contener la emoción al encontrarlo:

“Cuando abrió la caja creo que me desmayé un poco”.


El anillo de compromiso tiene un diamante rosa y está valuado en 3.5 millones de dólares.

Lauren Sánchez tambén es escritora, pero su libro causó polémica

Recientemente, Lauren Sánchez publicó un libro infantil titulado 'The fly who flew to space' ('La mosca que voló al espacio'), un cuento sobre una mosca astronauta. Al respecto, Jeff Bezos escribió en Amazon:

"Este es el mejor libro infantil que mi prometida ha escrito jamás"


Sin embargo, tras la publicación del libro, Lauren Sánchez recibió una demanda por parte de su ex instructora de yoga. La mujer, llamada Alanna Zabel, asegura que la novia de Jeff Bezos plagió la idea de su libro. El año pasado, Zabel publicó un libro titulado ‘Dharma Kitty Goes to Mars!’ y asegura que intercambió algunas ideas con la presentadora de televisión.

Relacionados:
Jeff BezosParejas de famososFamososBodas de famososVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD