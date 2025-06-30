Jeff Bezos

Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"

Charlize Theron lanzó un contundente comentario a Jeff bezos y Lauren Sánchez, quienes se casaron en Venecia en una lujosa ceremonia privada.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

Charlize Theron aparentemente no quedó impresionada por la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, la cual habría costado alrededor de 50 millones de dólares.

El fundador de Amazon y la periodista se casaron en una ceremonia privada, pero llena de celebridades, entre ellas las Kardashian, el pasado viernes 27 de junio, en Venecia, Italia.

PUBLICIDAD

Su matrimonio, además, contó con eventos previos y posteriores al enlace nupcial, como la cena de recepción y una pijamada, de acuerdo con Daily Mail.

Charlize Theron dice que Jeff Bezos y Lauren Sánchez “apestan”

Más sobre Jeff Bezos

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares
0:53

Jeff Bezos podría darle regalo de bodas a Lauren Sánchez valuado en 5 mil millones de dólares

Univision Famosos
Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos
2 mins

Lauren Sánchez se hizo piercing en un lugar muy inusual para su lujosa boda con Jeff Bezos

Univision Famosos
El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez
2 mins

El vestido de novia, lujos y más de la recepción en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Univision Famosos
¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?
2 mins

¿Quién es Lauren Sánchez, la mexicana-estadounidense que se casó con el millonario Jeff Bezos?

Univision Famosos
¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos
2 mins

¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos

Univision Famosos
La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles
0:56

La lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez costaría más de 46 millones de dólares: los detalles

Univision Famosos
Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’
2 mins

Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: los famosos que asistirán y más detalles del ‘evento del año’

Univision Famosos
¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees
2 mins

¿Cuántos años tiene la novia de Jeff Bezos? Lauren Sánchez es más grande de lo que crees

Univision Famosos
Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex
3 mins

Divorcios multimillonarios: esto dieron los magnates como Elon Musk y Jeff Bezos a sus ex

Univision Famosos

Mientras las celebraciones de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se llevaban a cabo, Charlize Theron habló de ellos durante el discurso que ofreció al presentar la quinta edición de la Block Party para la Charlize Theron Africa Outreach Project, el sábado.

“Creo que somos las únicas personas que no han recibido una invitación para la boda de Bezos”, dijo en el escenario durante la reunión, realizada Universal Studios de Los Ángeles.

“Pero no pasa nada porque ellos apestan y nosotros somos ‘cool’”, agregó, según retoma The Hollywood Reporter.

Aunque Page Six puntualiza que el comentario de la protagonista de ‘The Monster’ podría haber sido una broma, ella no ha aclarado el asunto.

Creada en 2007 por la intérprete, el programa “invierte y promueve la salud y la seguridad de los jóvenes en el sur de África para crear un futuro más equitativo para todos”, se explica en su sitio web.

Si bien Theron no fue requerida para presenciar cómo intercambiaban sus votos, algunos de sus colegas sí asistieron, como Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio y Sydney Sweeney.

Las donaciones de Jeff Bezos y Lauren Sánchez por su boda

El señalamiento de Charlize Theron a Jeff Bezos y Lauren Sánchez aparentemente tenía que ver con el dinero y la caridad pues su proyecto está enfocado en eso.

Cabe señalar que, la pareja solicitó a sus invitados que no les obsequiaran ningún presente y, en cambio, hicieran donaciones para Venecia y su conservación.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su primera fotografía pública como esposos.
Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su primera fotografía pública como esposos.
Imagen Lauren Sánchez/Instagram
Relacionados:
Jeff BezosLauren SánchezBodas de famososBodasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD