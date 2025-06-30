Charlize Theron critica a Jeff Bezos y Lauren Sánchez tras boda millonaria: "Apestan"

Video De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

Charlize Theron aparentemente no quedó impresionada por la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, la cual habría costado alrededor de 50 millones de dólares.

El fundador de Amazon y la periodista se casaron en una ceremonia privada, pero llena de celebridades, entre ellas las Kardashian, el pasado viernes 27 de junio, en Venecia, Italia.

Su matrimonio, además, contó con eventos previos y posteriores al enlace nupcial, como la cena de recepción y una pijamada, de acuerdo con Daily Mail.

Charlize Theron dice que Jeff Bezos y Lauren Sánchez “apestan”

Mientras las celebraciones de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se llevaban a cabo, Charlize Theron habló de ellos durante el discurso que ofreció al presentar la quinta edición de la Block Party para la Charlize Theron Africa Outreach Project, el sábado.

“Creo que somos las únicas personas que no han recibido una invitación para la boda de Bezos”, dijo en el escenario durante la reunión, realizada Universal Studios de Los Ángeles.

“Pero no pasa nada porque ellos apestan y nosotros somos ‘cool’”, agregó, según retoma The Hollywood Reporter.

Aunque Page Six puntualiza que el comentario de la protagonista de ‘The Monster’ podría haber sido una broma, ella no ha aclarado el asunto.

Creada en 2007 por la intérprete, el programa “invierte y promueve la salud y la seguridad de los jóvenes en el sur de África para crear un futuro más equitativo para todos”, se explica en su sitio web.

Si bien Theron no fue requerida para presenciar cómo intercambiaban sus votos, algunos de sus colegas sí asistieron, como Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio y Sydney Sweeney.

Las donaciones de Jeff Bezos y Lauren Sánchez por su boda

El señalamiento de Charlize Theron a Jeff Bezos y Lauren Sánchez aparentemente tenía que ver con el dinero y la caridad pues su proyecto está enfocado en eso.

Cabe señalar que, la pareja solicitó a sus invitados que no les obsequiaran ningún presente y, en cambio, hicieran donaciones para Venecia y su conservación.