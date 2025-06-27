¡Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan!: su primera foto como esposos

Video De Wendy Sánchez a Lauren: ella es la esposa de ascendencia mexicana de Jeff Bezos

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se dieron el tan esperado, ‘Sí, acepto’, convirtiéndose en marido y mujer tras poco más de dos años comprometidos.

Hace unos minutos, la periodista compartió en su cuenta de Instagram la fotografía con la que confirmó que ya es la esposa del fundador de Amazon.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya se casaron. Imagen Lauren Sánchez/Instagram



Ellos “intercambiaron votos en una ceremonia que duró unos 25 minutos”, la tarde de este viernes 27 de junio, en Venecia, Italia, de acuerdo con Daily Mail.

PUBLICIDAD

La pareja se juró amor eterno frente a sus seres queridos, entre ellos varias grandes celebridades, como Kim y Khloé Kardashian; Kris, Kendall y Kylie Jenner; Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio y Oprah Winfrey.

El enlace nupcial, reporta The Hollywood Reporter, se habría llevado a cabo en la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la histórica Plaza de San Marcos.

El vestido de novia de Lauren Sánchez

Vogue dio a conocer que el vestido de novia que usó Lauren Sánchez para desposar a Jeff Bezos es un diseño de Dolce & Gabbana

La comunicadora contó a la revista que la pieza está inspirada en una que lució Sophia Loren en la película ‘Houseboat’, de 1958.

La creación lleva encaje italiano, el cual fue “aplicado a mano”, lo “que tardó unas 900 horas en confeccionarse”, explica el medio.

“No tenemos muchas tradiciones que mantener”, dijo ella en entrevista previa. Sin embargo, sí conservaron la costumbre de que él no la viera usando el ajuar.

“A medida que te haces mayor, pocas cosas te sorprenden. Estoy deseando ver su cara”, confesó, refiriéndose al instante en el que el magnate finalmente la admirara.

Ella admitió que este sería “el primer vestido formal que haya usado que cubra tanto su pecho”: “Se aleja de lo que la gente espera, de lo que yo espero, pero es muy propio de mí”.

Detalles de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

En su charla con Vogue, previa al gran evento, Lauren Sánchez pormenorizó que todos los que tocarían en él son amigos: “Tenemos música increíble planeada”.

PUBLICIDAD

Además, aseveró que no permitirían el uso de teléfonos a los presentes, a quienes les darán pantuflas durante la recepción.