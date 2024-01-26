La trágica muerte de Fabio Melanitto del grupo UFF, ¿su caso quedó impune?

Video Ivonne Montero quiere un nuevo amor, pero no se casaría por respeto a su hija con Fabio Melanitto

Fabio Melanitto fue asesinado a sangre fría el 15 de agosto de 2018 en las calles de la Ciudad de México. El móvil de su muerte desató distintas teorías, entre las que iban un intento de asalto hasta un presunto ajuste de cuentas.

Fabio Melanitto nació el 3 de febrero de 1985 en Caracas, Venezuela. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó a finales de la década de los noventa al ser parte del grupo UFF, el cual se desintegraría en 2003.

En 2011, el cantante contrajo matrimonio con Ivonne Montero y dos años después tuvieron a Antonella, su única hija. Los famosos se separaron en 2013, el mismo año que nació la pequeña.

Antonella nació con una cardiopatía congénita. Imagen Instagram Ivonne Montero

La trágica muerte de Fabio Melanitto

El 15 de agosto de 201, Fabio Melanitto fue asesinado a balazos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El intérprete recibió tres tiros en la cabeza y dos en la espalda, presuntamente después de haber discutido con su asesino, quien según los reportes de las autoridades mexicanas abordó, calles adelante, un auto que lo llevó al barrio de Tepito.

“Él se encontraba afuera del domicilio donde fue violentado en compañía de una dama, llega un sujeto con un arma de fuego calibre 40 y le dispara hacia el rostro", explicó Roberto Aguas, entonces titular de la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México.

Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un supuesto intento de asalto, testimonios recabados por las autoridades los llevaron a determinar un presunto ajuste de cuentas.

¿Quién era la mujer que acompañaba a Fabio Melanitto cuando lo asesinaron?

El 17 de agosto, Giuliana, la mujer venezolana que estaba con Fabio Melanitto, declaró a ‘Ventaneando’ que estaba colaborando con las autoridades, pues no sabía nada.

“No sé lo que pasó, solo sé que lo mataron al lado mío. No sé más nada, yo no sé de verdad, yo apenas estoy asimilando todo esto. Estoy como en shock, no estoy bien, la verdad”, declaró la mujer de la que no se supo nada más.

Fabio Melanitto murió a los 33 años. Imagen Fabio Melanitto / X

Autoridades habrían dado carpetazo al caso de Fabio

En 2020, Ivonne Montero reveló a ‘Sale el Sol’ la posibilidad de que las autoridades mexicanas cerraran el caso de Fabio Melanitto por falta de seguimiento, ya que la familia del exintegrante de UFF radicaba en Venezuela.

“Yo lo que supe por parte de su hermano es que estaban cerrando ya el caso porque no hubo acá (en México) nadie que estuviera dando seguimiento y es lamentable, siguen sumándose las cifras y sigue sin haber respuestas, es terrible para todos porque el día de mañana puede ser uno”, aseveró.