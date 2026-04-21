Muertes de 'influencers' ‘Influencer’ es encontrada sin vida: tenía 17 años y presuntamente la engañaron “ofreciéndole un empleo” El cuerpo ‘tiktoker’ Katherin Mejía Argueta, conocida como ‘La Mazorca’, fue encontrado en medio de una plantación de palmeras. Las autoridades han compartido detalles del crimen.



Video Hallan sin vida a famosa ‘influencer’ en un lago tras desaparecer en un Ironman

Katherin Mejía Argueta, ‘tiktoker’ hondureña mejor conocida como ‘La Mazorca’, fue encontrada sin vida. Tenía solamente 17 años.

A la creadora de contenido la localizaron muerta el jueves 16 de abril en una plantación de palmeras africanas, cerca de la carretera CA-13 en Tocoa, Honduras, por gente que pasaba por ahí, de acuerdo con el diario local El Heraldo.

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¿Qué le sucedió a ‘La Mazorca’?

De acuerdo con el medio, la madre de Katherin Mejía afirmó que, la noche del 15 de abril, su hija “iba a salir con un amigo”.

“El muchacho que estaba con ella, sentados ahí en la escuela [Rotario I] de la [colonia] Salomón Martínez, [dice] que llegaron tres tipos armados, la agarraron, la arrastraron y la montaron a un [carro] turismo, color gris”, narró.

Infobae reporta, en adicional, que a ‘La Mazorca’ la contactó “un sujeto desconocido” por medio de redes sociales “ofreciéndole un empleo para impulsar su carrera” como ‘influencer’. A la cita, exponen, ella acudió con su supuesto novio, Óscar Adonis.

Tras horas sin conocerse su paradero, luego de recibir denuncias ciudadanas, la Policía Nacional halló el cadáver de la adolescente.

Los informes indican que el cuerpo de la joven tenía múltiples señales de tortura.

Entre lágrimas, al llegar al lugar donde descubrieron los restos, la mamá de Katherin rompió en llanto, momento que fue captado por HCH Noticias: “¿Qué me le hicieron a mi pobre niña?”.

Revelan trampa detrás del asesinato de ‘La Mazorca’

El comisionado Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, dio a conocer que arrestaron “al primer sospechoso” del homicidio de ‘La Mazorca’, Jefry Johan Rodríguez, de 21 años.

“También tenemos a dos vinculados más que ya están siendo capturados en este momento y posteriormente van a ser presentados ante autoridades del Ministerio Público, por los delitos consecutivos de privación injusta de la libertad y asesinato”, precisó.

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El alto oficial puntualizó que “se supone que el móvil” del crimen “es por venganza” pues, señaló, presuntamente ella “tenía una relación con una persona que en días pasados también perdió la vida en ese sector”.

Infobae reseñó que uniformados detuvieron a Óscar Adonis, presunta pareja de Katherine Mejía. Él confesó que ayudó a conducirla hacia sus agresores bajo supuestas amenazas.