Muertes de 'influencers' Papá de Paola Márquez revela que la ‘influencer’ le pidió permiso para “irse” El señor Hércules Márquez reveló la inquietante plática que sostuvo con su hija, Paola Márquez, quien fue encontrada sin vida al interior de su apartamento días atrás.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Muerte de la ‘influencer’ Paola Márquez: así fueron sus últimas horas e inquietantes mensajes

Hércules Márquez, papá de la fallecida ‘influencer’ mexicana Paola Márquez, compartió la sensible petición que su hija llegó a hacerle.

El testimonio del señor llega justo cuando la fiscal general del estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informara acerca de la muerte de la creadora de contenido.

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“Por supuesto que en este momento todavía no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta que sí”, dijo a la cámara de Noticieros Canal 7, este 1 de junio.

Papá de Paola Márquez revela que ella le pidió permiso para “irse”

En medio de las honras fúnebres que sus seres queridos realizaron para Paola Márquez, su padre concedió una reveladora entrevista.

Hércules Márquez indicó, en primer lugar, que, junto con la mamá de la celebridad de redes sociales, eran sus fanáticos.

Al referirse al fallecimiento de la joven de 30 años, él destapó que, en algún momento, ella lo sorprendió con una confesión.

“Después que dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá, yo ya no quiero estar en esta vida. Yo me quiero ir’”, contó al programa ‘Al rojo vivo’.

“‘¿A dónde te quiere ir, Paola?’. ‘Yo ya no quiero estar en esta vida’, dice. ‘Denme permiso de irme’”, agregó acerca de lo que hablaron.

Él no dio a conocer cuál fue la respuesta que le dio a su retoño en ese instante, pero ahora, hizo una importante reflexión.

“Cuando vean a una chica en ese estado, que a veces este, de ‘sí, estoy triste’, que la animen, que se acerquen a ella para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros”, dijo.

Paola fue hallada sin vida el 30 de mayo, al interior de su apartamento, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí. Su familia informó de su deceso en las plataformas digitales.

Paola Márquez y los mensajes que difundió antes de morir

Tras el fallecimiento de Paola Márquez, los últimos mensajes que ella publicó en TikTok comenzaron a cobrar importancia.

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Sobre un clip, escribió esta interrogante: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

Luego de su último ‘live’, subió una grabación en la que aparece acostada en la cama: “Apagué mi celular y me fui a dormir porque güey, ¿por qué chingados pensé que esta vez sería diferente?”.

Para alguna gente, esas palabras habrían sido la señal de que ella no se encontraría bien emocionalmente.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.