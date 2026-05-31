Muertes de 'influencers' ¿De qué murió Paola Márquez? Lo que se sabe sobre el repentino fallecimiento de la 'influencer' La muerte de la ‘influencer’ Paola Márquez ha generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital, luego de que fuera encontrada sin vida en su departamento en la capital del estado mexicano de San Luis Potosí.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



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La comunidad digital se encuentra consternada tras la repentina muerte de la 'influencer' Paola Márquez, de tan solo 30 años.

Lo que se sabe sobre su causa de muerte

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La famosa creadora de contenido fue hallada sin vida este sábado 30 de mayo en el interior de su departamento en la capital del estado mexicano de San Luis Potosí, de acuerdo con el diario local El Sol de San Luis.

"Los reportes preliminares apuntan a que podría tratarse de un suicidio", detalló el medio. La Fiscalía General del Estado (FGE) no divulgó detalles del caso de manera inmediata.

" El hallazgo lo realizó un familiar que acudió a visitarla a su domicilio, ubicado en la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, por la mañana", reportó El Sol de San Luis.

Tras el aviso, paramédicos llegaron al lugar únicamente para confirmar que la joven ya no presentaba signos vitales.

En Instagram, Paola Márquez compartía sus encuentros con famosos como Carin León y Eduin Caz, de Grupo Firme. Imagen Paola Márquez/Instagram



De acuerdo con la información preliminar, la 'influencer' habría sido encontrada en una condición de "suspensión incompleta en su habitación", detalló El Sol de San Luis.

Esto refuerza la versión extraoficial sobre la presunta causa de su fallecimiento, sin embargo, sus familiares no salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar dicha información.

Paola Márquez y su fama

Ella era originaria de Huehuetlán, un municipio de la región huasteca potosina, y acumulaba más de 1.7 millones de seguidores gracias a su contenido en plataformas como Facebook y TikTok.

Ganó presencia en redes sociales con sus contenidos sobre vivencias personales, pláticas con sus seguidoras, frases y encuentros con famosos y celebridades.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.