Guillersis 'La Negra del Swing' ‘La Negra del Swing’ revela detalles de la despedida a su hija de tres años que murió en accidente La 'tiktoker' confirmó el fallecimiento de su pequeña, Amanda Michelle, a través de las redes sociales. Posteriormente, informó cuándo se llevará a cabo la velación.

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Guillersis Claudio, la famosa ‘tiktoker’ mejor conocida como ‘La Negra del Swing’, compartió breves detalles de la velación que realizarán en honor a su hija, Amanda Michelle.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la creadora de contenido publicó, este 1 de junio, una imagen en la que se detalla que la pequeña, quien tenía tres años, “será velada en la funeraria Don Bosco a partir de las 4:30 [horas]”.

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De acuerdo con RUNoticias, dicho establecimiento se encuentra en el municipio de Jarabacoa, en República Dominicana, de donde es originaria la ‘influencer’.

‘La Negra del Swing’ dio a conocer dónde se realizará la velación en honor a Amanda Michelle. Imagen ‘La Negra del Swing’/Instagram

Realizan misa para hija de ‘La Negra del Swing’

Por su parte, la mañana de este 2 de junio, el medio de comunicación Por un mejor Jarabacoa difundió en su perfil de la red social un clip que, afirmó, muestra la “misa de cuerpo presente” que se efectuó en homenaje a Amanda Michelle.

En el video, se puede observar a un sacerdote bendiciendo un ataúd chiquito de color blanco sobre el cual está colocado un arreglo de flores blancas.

En la iglesia están presentes varias personas, quienes, en un momento, toman la eucaristía. Entre la gente, una mujer, quien podría ser Guillersis, es abrazada.

¿Qué le sucedió a Amanda, hija de ‘La Negra del Swing’?

Según reportes de prensa como HT Noticias, ‘La Negra del Swing’, su pareja, el empresario Manny Maldonado, y sus dos hijos, Amanda Michelle y Manuel Ángel, se encontraban vacacionando en una villa de Puerto Plata.