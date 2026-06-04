Muertes de 'influencers' Revelan causa de muerte de la ‘influencer’ Ashlee Jenae: falleció tras discutir con su novio Las autoridades de Tanzania llegaron a conclusiones luego de investigar qué le pasó a la creadora de contenido. Ella perdió la vida el pasado 9 de abril durante un viaje al lado de su pareja, Joe McCann.



Video 'Influencer' asesinada por su esposo había sido diagnosticada con cáncer: así lo confesó

Casi dos meses después de la muerte de la ‘influencer’ Ashlee Jenae, ocurrida durante sus vacaciones en Tanzania al lado de su novio, finalmente se ha confirmado a qué se debió.

Las autoridades del país africano han dictaminado que la creadora de contenido, de 31 años, falleció “por suicidio tras una disputa doméstica” con su pareja, de acuerdo con TMZ.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Ashlee Jenae?

Ashlee Jenae, cuyo nombre real es Ashly Robinson, y Joe McCann, su compañero sentimental, viajaron a inicios de abril para celebrar el cumpleaños de ella, contó la familia de esta en el comunicado con el que anunciaron su deceso.

Explicaron, además, que el dúo se comprometió mientras se encontraban allá, lo que describieron como “un momento inolvidable que marcó el inicio de un futuro que estaba deseando construir”.

Sin embargo, unos días más tarde, el 9 de abril, Ashlee “fue encontrada inconsciente en su villa”, en el hotel Zuri Zanzíbar.

Ahora, al respecto, TMZ reporta que la policía indicó que un empleado del alojamiento ingresó a la habitación de la celebridad de Internet, durante su ronda de vigilancia nocturna de rutina, al no tener respuesta al tocar la puerta.

“Y la encontró colgada ahorcada dentro de un armario. Los investigadores detallan que estaba colgada de la barra del armario con un cinturón de bata que el hotel pone a disposición de los huéspedes”, expone el portal.

Los documentos oficiales, añade, puntualizaron que la causa inmediata del deceso fue “una hipoxia cerebral provocada por estrangulamiento y asfixia”.

Los agentes “habían dicho que el incidente se originó en una discusión entre la pareja días antes de la defunción de Ashlee”.

Previamente, el sitio web dio a conocer que el personal del alojamiento supuestamente había separado a los prometidos en recámaras diferentes después de que hubieran discutido.

Joe señaló posteriormente ante las autoridades que encontró a su amada “ahorcada en la puerta” el día posterior a su malentendido. La llevaron de urgencia a un hospital, donde pereció.

PUBLICIDAD

Las indagaciones acerca de lo que pasó han sido cerradas.

¿Por qué se pelearon Ashlee Jenae y su novio?

El 5 de mayo, tras días de hermetismo, Joe McCann rompió el silencio con un extenso mensaje en X, en el cual honró a Ashlee.

“No hay palabras suficientes para describir la profunda tristeza, el vacío y la conmoción que siento tras la pérdida de mi mejor amiga, confidente y prometida”, manifestó.