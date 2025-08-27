Hijos de famosos

Influencer Emilie Kiser denuncia que videos de la muerte de su hijo de 3 años la "destrozan"

La creadora de contenido teme que las imágenes del momento en que el pequeño perdió la vida se hagan públicos. Entre sus confesiones, dijo que se le está dificultando recuperarse.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

La famosa ‘influencer’ Emilie Kiser habló del dolor que atraviesa luego de que su hijo, Trigg, muriera tras ahogarse en la piscina de su casa, el pasado 12 de mayo.

Ella se ha pronunciado públicamente sobre su pérdida, por medio de una declaración presentada para un proceso legal.

En mayo, Kiser entabló una demanda para conseguir que las autoridades sellen los documentos, incluyendo fotografías, que existen acerca del incidente.

El 20 de agosto, el juez Christopher Whitten, del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, ordenó que se desclasificara el testimonio de la creadora de contenido, por lo que USA Today tuvo acceso a él.

Emilie Kiser asegura que “la tragedia la persigue” tras muerte de su hijo

En el escrito que se entregó como parte del litigio, mostrado por el medio, Emilie Kiser calificó el fallecimiento de Trigg como “el acontecimiento más grave y emotivo que he vivido jamás”.

“Ver estas imágenes o saber que otras personas podrían verlas me obliga a revivir el peor momento de mi vida, lo que agrava la situación y dificulta mi capacidad para recuperarme”, confesó.

“La tragedia ya me persigue, pero conocer que hay un video específico y otras grabaciones que capturan este evento y sus consecuencias, y que podrían hacerse públicos, me destroza más allá de lo que las palabras puedan expresar”, agregó.

Ella recalcó que, pese a su estatus de estrella de Internet, “nada de lo que hemos compartido como parte de mi profesión” ha representado “otra cosa que el amor profundo y adorador que existe dentro de nuestra familia”.

“Así es como debe permanecer para siempre en mi mente y en la de todos los demás”, argumentó para sustentar su solicitud.

Kiser admitió que el día del fatal percance “no estaba en casa”: “Siempre dudaré de esa decisión, entre muchas otras”.

¿Qué le ocurrió al hijo de Emilie Kiser?

El reporte del Departamento de Policía de Chandler, Arizona, detalla que Trigg cayó en la alberca, ubicada en el patio trasero de su hogar, después de tropezar y caer sobre una silla inflable.

Estuvo dentro del agua durante siete minutos, reporta el informe. Su papá, Brady, se encontraba solo en la residencia, y, aceptó, se distrajo con su otro bebé, Theodore.

Luego de recibir una llamada de emergencia, agentes arribaron al lugar y comenzaron la reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, el pequeño fue llevado al Centro Médico Regional, donde pereció el 18 de mayo.

El 15 de julio, los representantes de la ley recomendaron que se fijara un cargo de abuso infantil contra Brady. 10 días más tarde, la fiscal Rachel Mitchell, anunció que él no enfrentaría acusaciones.

Brady Kiser, esposo de Emilie Kiser, habló de cómo ocurrió el incidente por el que murió su hijo mayor, Trigg.
Brady Kiser, esposo de Emilie Kiser, habló de cómo ocurrió el incidente por el que murió su hijo mayor, Trigg.
Imagen Emilie Kiser/Brady Kiser/Instagram
