Esposo de famosa ‘influencer’ hace revelación sobre la muerte de su hijo de 3 años tras ahogarse

Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

El esposo de la famosa ‘influencer’ Emilie Kiser, Brady Kiser, hizo una revelación sobre la lamentable muerte de su hijo mayor, Trigg, ocurrida el pasado 18 de mayo.

Hace exactamente un mes, el pequeño de sólo 3 años falleció debido a un incidente de ahogamiento en la piscina de su casa, informó el Departamento de Policía de Chandler, en Arizona.

PUBLICIDAD

Esposo de Emilie Kiser habla de la muerte de su hijo

De acuerdo con USA Today, como parte de la investigación acerca de lo sucedido, Brady Kiser le dijo a las autoridades que él estaba cuidando a su bebé recién nacido cuando Trigg cayó a la alberca y se ahogó.

El marido de Emilie Kiser declaró a la policía de la ciudad que perdió de vista a su primogénito entre tres y cinco minutos antes de encontrarlo flotando en la alberca del patio trasero de su residencia, según las solicitudes de orden de registro obtenidas por The Arizona Republic.

El 12 de mayo, cuando ocurrió el fatal percance, el emprendedor y sus dos retoños eran los únicos en la propiedad. Él aseguró a los en su testimonio que su pareja había salido con unas amigas.

El niño, contó su papá, salió al jardín después de comer. Brady afirmó haberlo visto jugando cerca de la piscina, algo que “no era raro”. Además, señaló que esta solía tener una cubierta protectora.

El empresario puntualizó que se distrajo rápidamente con Theodore, el bebé. Al ver a Trigg en el agua, saltó para rescatarlo y llamó al 911.

Agentes acudieron a la vivienda y le practicaron reanimación cardiovascular al menor hasta que llegaron los bomberos y se hicieron cargo de la atención médica.

El nene fue trasladado al Centro Médico Regional local y luego al Hospital Infantil de Phoenix en estado crítico, se detalló en el reporte oficial. Pereció seis días más tarde.

Hasta el momento, ni Emilie ni Brady se han pronunciado públicamente al respecto de su pérdida y se encuentran alejados de redes sociales.

PUBLICIDAD

Emilie Kiser al resguardo de su difunto hijo

Luego de la tragedia y el frenesí mediático que la rodeó, Emilie Kiser interpuso una demanda en el Tribunal Superior de Arizona.

People expuso que ella interpuso la acción legal con el objetivo de que los registros del deceso de Trigg queden sellados, incluidas las imágenes del incidente.

Por su parte, Daily Mail dio a conocer que la corte falló a favor de la celebridad de redes sociales, otorgándole confidencialidad temporal.