Inés Gómez Mont habría recibido amenazas de su exesposo de quitarle a sus hijos, según conversación filtrada

Inés Gómez Mont teme perder a sus hijos, según apunta en supuestas conversaciones que tuvo con algunas amistades a través de una aplicación de mensajería. La presentadora, que está prófuga de la justicia y es buscada por la Interpol, contó en los mensajes que fue amenazada por su exesposo y padre de cuatro de sus siete hijos, situación por la que comenta ha estado “muy angustiada”.

Gomez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados por la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, lo cual podría ser utilizado por su exesposo, Javier Díaz Bravo, con quien estuvo casada de 2008 a 2013, para quitarle la patria potestad de los hijos que tuvieron juntos: Inés (12 años) y los trillizos Bruno, Diego y Javier (9).

De acuerdo al chat al que tuvo acceso y fue difundido por el medio de comunicación Eme Equis, Gómez Mont señala que su expareja tiene influencias que podrían ayudarlo a cumplir las supuestas amenazas.

"Hoy mi exesposo me ha amenazado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación, que tiene muy buenas relaciones en Palacio Nacional (dato que es cierto). Dice que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían seis meses de nacidos”, se lee en los mensajes enviados al que podría ser un grupo de amigas en WhatsApp.

"He pasado de todo, créanme. Estoy pasando muchas batallas muy injustas, empezando por la de mis hijos, que me los quieren quitar. Me quieren quitar la patria potestad de mis hijos. Eso sí me duele hasta el alma y me tiene muy angustiada”, señaló.

Además de los hijos que tuvo con Javier Díaz, la conductora tuvo dos hijos más con el empresario Víctor Álvarez Puga, Bosco (6 años) y María (3), de quienes se especula podrían quedar a cargo de los familiares del matrimonio al que giraron orden de aprehensión en septiembre de 2021. Mayito (12), hijo de Álvarez Puga, podría regresar con su madre.

En los mensajes filtrados también habría hablado de la situación legal por la que atraviesa y que atribuye a un “ pleito de faldas”, debido a problemas personales que tuvo su actual esposo con el ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, y que tras varias amenazas tomó acciones contra ellos.

“Mi esposo tenía muchas amenazas de años atrás por parte del ex procurador Carlos Romero Aranda, tenía problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de ‘faldas’. Lamentable pero real. Dentro de esa sed de venganza, me involucró a mí sin tener nada que ver”, explicó.

En la presunta conversación pide discreción a los integrantes del chat grupal que tienen contacto con Díaz Bravo, pues al escribirles solo quiso “abrir su corazón”: “Sé que algunas personas de este chat tienen de alguna forma cercanía con mi exesposo, por favor les pido y les ruego prudencia y que no nos vayan a partir más la m*dre como hasta hoy lo han hecho. Ustedes saben que al ser figura pública es muy difícil abrir el corazón y tener confianza, hoy se las tengo a todas ustedes y les comparto las cosas como son”, agregó.