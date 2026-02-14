Jorge Baruch

¿Imelda Tuñón tiene nuevo novio? Revelan la identidad de su presunta pareja: también es cantante

En medio de la polémica, trasciende que Imelda Tuñón ya tendría una relación con un cantante que es fiscalista de profesión. La información surge en medio de la polémica por el presunto audio donde ella habla de José Manuel Figueroa.

Ashbya Meré
En medio del escándalo por el supuesto audio de Imelda Tuñón donde hace fuertes declaraciones sobre José Manuel Figueroa, trasciende que la viuda de Julián Figueroa ya tendría novio.

Según reportes del programa 'Ventaneando' presentados el 13 de febrero, la pareja de Imelda es Jorge Baruch, un joven que combina el ámbito legal y la música.

"Se llama Jorge Baruch, es abogado fiscalista y además también f ue miembro de Aarón y su Grupo Ilusión, con quien está de vacaciones en la playa. Los dos publicaron imágenes en sus redes sociales, no juntos, pero en el mismo lugar", reportaron.

El mismo show se comunicó con el presunto novio de Imelda a través de mensajes de texto y, aunque no confirmó la relación, tampoco la negó.

"Muy respetuosamente me voy a negar, Imelda no está dando entrevistas y muchos menos yo, no soy figura pública, pero te agradezco el interés. Bonito día", respondió el joven cuando le solicitaron una entrevista.

Jorge Baruch.
Jorge Baruch.
Imagen Jorge Baruch/Instagram

Según información del 'youtuber' Ponchote, la cual dio en su podcast el 9 de febrero, una persona muy cercana a la presunta pareja le aseguró que Jorge Baruch "es un buen chico, una buena persona que le gusta la fiesta y que es cantante". También, dijo que proviene "de buena familia".

Jorge Baruch

