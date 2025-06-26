¿Imelda Tuñón y Leonardo García de romance? Ella responde y aclara foto con el actor

Imelda Tuñón se pronunció para aclarar los rumores de un romance con el actor Leonardo García, luego de que una fotografía de ambos juntos circulara en redes sociales.

La cantante desmintió categóricamente las especulaciones, afirmando que "nada que ver" y que la imagen fue tomada en una reunión con varias personas, no solo ellos dos.

"Nos tomamos una foto y se fue a su casa. Es feo que hagan polémica de cosas como esa... es grave, me parece una falta de respeto para su pareja que también están insinuando que tenemos cosas cuando saben perfectamente que él tiene una pareja", detalló Tuñón en entrevista para Venga la alegria transmitida el pasado 25 de junio, enfatizando que la foto incluía a más personas y no era una reunión exclusiva con García.

Reiterando su situación sentimental, Imelda Tuñón afirmó estar "completamente soltera". Al ser consultada sobre si buscaba una relación con amigos o conocidos, la cantante expresó que "no, no, no, no. Yo creo que ahorita no".

Imelda Tuñón reacciona a comparaciones con Ninel Conde y Ana Bárbara

En el ámbito musical, Imelda también abordó las comparaciones de su proyecto con el de figuras como Ninel Conde y Ana Bárbara, un comentario hecho por el productor Antonio Escobar.

Lejos de molestarse, Tuñón manifestó un gran respeto por ambas artistas. "No, no, no. Sin caer en comparaciones, por supuesto, porque las que están, o sea, yo las respeto muchísimo y ellas ya están posicionadas, son unas reinas", señaló.

Añadió que admira a Ninel Conde, destacando su fortaleza y su larga trayectoria. Imelda dejó claro su deseo de incursionar en el género grupero, pero con un enfoque "actual".

Finalmente, Imelda Tuñón ofreció una actualización sobre el proceso legal que enfrenta con Maribel Guardia, indicando que la situación "va a ir para largo”. Confirmó que, por el momento, está "cero enterada" de los avances debido a que "están cerrados tribunales" y que la ley en México es "bien lenta".

