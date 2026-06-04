Maribel Guardia Maribel Guardia sigue siendo tutora de su nieto José Julián, dice abogado de la actriz Cipriano Sotelo, abogado de Maribel Guardia y Marco Chacón, rompió el silencio sobre la supuesta destitución de la actriz como tutora de su nieto y el nombramiento de la periodista Addis Tuñón en su lugar.



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Maribel Guardia sigue siendo tutora de su nieto José Julián, según declaraciones de su abogado Cipriano Sotelo.

De acuerdo con el representante legal de la actriz, quien también está al frente de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, Maribel Guardia no ha sido notificada de su supuesta destitución, por lo que legalmente sigue siendo tutriz de José Julián.

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“A nosotros no nos han notificado nada de que la señora Maribel haya dejado de ser la tutora”, declaró en ‘Todo para la Mujer’, este 4 de junio.

“Vamos a analizar cuándo se dio esa determinación, por qué no nos han notificado, con qué circunstancias y, en su caso, apelar esta resolución. La ley permite inconformidades si fuera el caso”, insistió.

En cuanto al caso de Marco Chacón como albacea, el abogado explicó que también continúa siendo el administrador de la herencia de Julián Figueroa y, por ende, de José Julián.

“Sí, es correcto. Sigue fungiendo como tal. No ha habido ninguna decisión de un juez que lo deje fuera. Él sigue llevando a cabo los trabajos de manera normal. Estamos tratando de impulsar el procedimiento para que avancemos”, subrayó.

Asimismo, explicó que Marco Chacón, al todavía ser el representante legal de Julián Figueroa en su testamento, fue que pudo presentarse junto a algunos integrantes de la dinastía Figueroa en una corte de Texas, el pasado 22 de mayo.

“Él, con ese reconocimiento, comparece en la sucesión de Joan Sebastian para justificar que él representa a Julián y a la vez, que José Julián es el heredero universal de su papá Julián Figueroa”, indicó.

En otra entrevista con el presentador Javier Ceriani, Cipriano Sotelo expuso que ni a él ni a sus clientes, Maribel Guardia y Marco Chacón, se les ha notificado judicialmente sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián.

“Escuché también en algún medio de comunicación que ella se autodenomina como tutora. No tiene esa calidad, a nosotros no nos han notificado absolutamente nada por parte del juez y bueno, vamos a comparecer”, dijo.

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