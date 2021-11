Idris Elba pensó que le habían disparado de verdad en el set de ‘American Gangster’

Después del incidente en el rodaje de ‘Rust’, en el que Alec Baldwin disparó un arma y murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, el tema de uso de armas de fuego en producciones se volvió un debate en la industria del cine y la televisión.

Dwayne Johnson, por ejemplo, se comprometió a no volver a usar armas reales en sus películas, pero hay otras figuras del cine, como James Gunn, que argumentan que el problema no son las armas de utilería, sino los protocolos de seguridad en las producciones.



A lo largo de su carrera, el director Ridley Scott se ha distinguido por utilizar armas de fuego, espadas, entre otros artículos, para darle veracidad a sus películas.

Actualmente, el cineasta de 83 años se encuentra promocionando su más reciente película ‘House of Gucci’, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, y en la cual también hay escenas con armas de fuego.



En una entrevista con Daily Mail, Scott recordó la vez en la que Idris Elba creyó que Denzel Washington le disparó de verdad durante el rodaje de ‘American Gangster’.

Idris Elba pensó que le habían disparado

Hay una escena de ‘American Gangster’ en la que el personaje de Denzel Washington amenaza a Elba apuntándole un arma a la cabeza y Idris lo reta para que le dispare enfrente de una multitud.

En la película, Washington cumple el reto y le dispara a sangre fría al personaje para asesinarlo en medio de la calle. La escena del arma fue tan real que Idris Elba se tiró al suelo pensando que le habían disparado de verdad.

"Lo que sucedió fue que le dije a Idris: 'Escucha, cuando te ponga la pistola en la cabeza, apóyate en la pistola', porque, por cierto, esta es una pistola con un cañón sólido, no hay apertura, nunca me arriesgaría. Pero cuando aprietas el gatillo hay un retroceso, no hay nada en blanco, nada. Entonces le dije: 'Quiero que te apoyes en el arma'. Apretó el gatillo y explotó. Idris pensó que le habían disparado, se tiró a la acera y dijo: '¡Me han disparado!'"

El arma explotó como si disparara para lograr el efecto que el director quería para la película, pero el cañón de la pistola estaba bloqueado para que ninguna bala pudiera atravesarlo, a pesar de la explosión.

La seguridad en las películas de Ridley Scott

Aunque a Ridley Scott le gusta utilizar armas en sus películas, el supervisor de armas Paul Biddiss explicó en la misma entrevista que el director es “muy cuidadoso con la seguridad”.

En el caso de la escena de ‘American Gangster’, el arma tampoco tenía balas de fogueo, que son casquillos de pólvora que pueden explotar sin bala ni proyectil. De esta manera, el director no puso en riesgo a Idris Elba en el set. El actor, a pesar de asustarse esa vez, volvió a trabajar con Ridley Scott en 2012 en la película 'Prometheus'.