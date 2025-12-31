Miss Universo Dueña de Miss Universe es sentenciada a prisión por fraude: la reportan prófuga Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe Organization, fue declarada culpable en Tailandia por realizar actividades ilícitas. La empresaria se encuentra en calidad de prófuga.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe Organization, fue sentenciada a dos años de prisión en Tailandia por el delito de fraude.

Según reportes de la prensa local, el tribunal de Kwaeng determinó que la empresaria debería pasar tiempo tras las rejas sin la posibilidad de suspender su pena.

El periódico Bangkok Post detalló que, aunque la audiencia donde se dio a conocer la sentencia de Anne Jakrajutatip fue celebrada el 26 de diciembre, la mujer se encuentra en “calidad de prófuga”, pese a que al inicio del proceso legal, Jakrajutatip obtuvo su libertad bajo fianza.

Asimismo, JKN Global Group, la empresa que Jakrajutatip preside, fue multada con 40 mil bahts, equivalentes a mil 200 dólares aproximadamente.

Anne Jakrajutatip es acusada de fraude

A mediados de 205, Anne Jakrajutatip y su hermana, Pimuma Jakrajutatip, fueron acusadas de presuntamente emitir declaraciones falsas y de no mantener actualizados los registros contables y estados financieros correspondientes a 2023 y principios de 2024.

Tras estas acusaciones, ambas renunciaron a sus cargos en JKN Global Group y desaparecieron del ojo público, lo que desató especulaciones.

La ausencia de Anne fue notoria durante la concentración y la final de Miss Universe, celebradas este año en su país natal, donde Fátima Bosch se convirtió en la ganadora del certamen en medio de la controversia.

Aunque Anne Jakrajutatip asistió a las primeras audiencias de su caso y obtuvo su libertad bajo fianza, posteriormente dejó de presentarse ante las autoridades, por lo que se emitió una orden de arresto y, finalmente, una sentencia de dos años en prisión.