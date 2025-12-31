Famosos Rocío Sánchez Azuara hospitalizada: ella revela cómo está tras complicada cirugía La presentadora dio detalles sobre la cirugía a la que tuvo que someterse luego de que le fuera detectada una especie de fibrosis alrededor de su útero. “Me puse en manos de Dios”, expresó.



Rocío Sánchez Azuara encendió las alarmas sobre su salud luego de compartir una fotografía desde el hospital en sus redes sociales.

La presentadora informó, a través de una publicación de Instagram, que se había sometido a una histerectomía laparoscopia programada, procedimiento en el que le había sido extirpado el útero.

“Después de un chequeo, notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, al grado que lo que sacaron de mi cuerpo fue un endometrio de 11 centímetros. Me explicaba la doctora, que normalmente los úteros suelen medir 5 centímetros y el mío estaba más de la mitad de lo que tiene que medir un útero normal”, explicó.

La presentadora señaló que el crecimiento anormal de su endometrio ya había comenzado a afectarla físicamente. Incluso, aseguró que el tejido estaba afectando su vejiga.

“Después de tres cesáreas y embarazos se fue creando una especie de tejido, fibrosis, se llama correctamente en el argot médico, alrededor del útero, el cual ya estaba afectando a mi vejiga".

Rocío Sánchez Azuara se recupera de una histerectomía laparoscopia. Imagen Rocío Sánchez Azuara / Instagram



Detalló que una vez que le fue retirado el útero, “la patología salió perfecta", por lo que no había riesgos de otra enfermedad. Sin embargo, reveló que durante su intervención hubo complicaciones.

“La cirugía duró 3 horas, se complicó un poquito por esta situación, pero finalmente, gracias a Dios pudieron separar mi vejiga del útero y finalmente sacar mi útero (…) Estoy en dieta de líquidos, blanda, pero más tarde voy a cenar (...) ya me vestí con mi ropa, ya me lo permitieron, ya me paré al baño, ya me quitaron la sonda”, dijo.

Por último, Rocío Sánchez Azuara reveló que instantes previos a la operación se puso “en manos de Dios”, pues estaba consciente que, como cualquier cirugía, podrían presentarse riesgos y complicaciones.

"Estuve meditando y le agradecí a mi útero por los tres benditos hijos que me dio, me puse en manos de Dios, medité antes y después de la cirugía. Les agradezco muchísimo su preocupación, estoy perfecta, mañana salgo del hospital, me dejan por protocolo esta noche. Estoy en manos, primero de Dios y de la Virgen, y de estas benditas manos médicas", finalizó.