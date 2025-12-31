María Shriver María Shriver, ex de Arnold Schwarzenegger, llora la muere de su sobrina Tatiana Schlossberg y dedica mensaje La periodista dedicó sentidas palabras a la nieta del expresidente John F. Kennedy, quien murió el pasado 30 de diciembre tras una dura lucha contra el cáncer. Además, dedicó palabras de apoyo a la madre de Tatiana Schlossberg.

María Shriver publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la muerte de su sobrina, Tatiana Schlossberg. La reconocida periodista ambiental y nieta del expresidente John F. Kennedy murió este martes 30 de diciembre a los 35 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado de la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, donde expresaron que Tatiana "siempre estará en nuestros corazones".

Exesposa de Arnold Schwarzenegger despide a Tatiana Schlossberg

Ante la pérdida, la también periodista María Shriver, honró la vida de Tatiana Schlossberg, a quien describió como una persona "valiente, fuerte y corajuda".

Shriver destacó que Schlossberg no solo fue una profesional brillante que utilizó sus palabras para educar a otros sobre la Tierra y cómo salvarla, sino que también enfrentó sus últimos días con una determinación admirable.

Imagen Maria Shriver/Instagram

"Ella amaba su vida y luchó como un demonio para intentar salvarla", afirmó Shriver en su dedicatoria.Aunque el comunicado oficial no especificó la causa de muerte, Tatiana había revelado recientemente en un ensayo para The New Yorker que padecía leucemia mieloide aguda terminal.

Shriver hizo eco de este escrito, calificándolo como una pieza "extraordinaria" sobre su batalla contra esta "horrenda enfermedad" e instó a sus seguidores a leer las palabras de la joven periodista como una forma de honrar su memoria.

En su mensaje, Shriver también resaltó las cualidades personales de Schlossberg, describiéndola como el "faro, el humor y la alegría" de su entorno. "Era inteligente, increíblemente aguda, pícara y divertida, una hija perfecta, hermana, madre, prima, sobrina, amiga, todo eso...escribió.

La periodista ambiental deja atrás a su esposo, George, y a sus dos hijos pequeños, Eddie y Josie. Shriver enfatizó el compromiso de la familia para asegurar que los niños crezcan sabiendo qué espíritu tan "hermoso y valiente" poseía su madre.

"Quienes nos quedamos nos aseguraremos de que Eddie y Josie sepan lo hermosa y valiente que fue y será siempre su madre. Ella se parece a su extraordinaria madre, Caroline", expresó.

María Shriver envía emotivo mensaje a madre de Tatiana Schlossberg

Asimismo, dedicó palabras de profundo apoyo a su prima Caroline Kennedy, madre de Tatiana, a quien describió como una "roca" y una fuente constante de amor durante este difícil proceso.

"Mi corazón siempre ha estado con mi prima Caroline desde que éramos niños pequeños. Todo mi ser está con ella ahora. Qué roca ha sido. Qué fuente de amor ha estado con Ed, Rose, Rory, Jack, George, Eddie, Josie, y todos los primos y amigos de Tatiana y los increíbles médicos que lo intentaron tanto".