Ernesto D’Alessio habla por fin de su divorcio con Charito y confiesa si ya tiene nueva novia

“Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otra novia, eso es completamente falso. No pienso tenerla, es más, prácticamente imposible que yo me vuelva a casar, yo me casé una sola vez en mi vida y para siempre, ella va a ser la única esposa que yo voy a tener, mi corazón sigue teniendo dueña”, detalló.