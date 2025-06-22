Hijo de Pepe Aguilar defiende a su mamá tras polémica por ignorar al cantante: "Ella fue padre y madre"

Video Hijo de Pepe Aguilar lo ignora y felicita a su padrastro por Día del Padre: esposa del cantante reacciona

Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar y a quien tuvo en su primer matrimonio, salió a destacar y defender la labor que hizo con él su madre Carmen Treviño.

Esto luego de la polémica en la que el joven cantante se ha visto inmerso tras ignorar a su famoso progenitor en el Día del Padre el pasado 15 de junio.

PUBLICIDAD

Ese día, Emiliano Aguilar hizo una publicación en Instagram en la que solo felicitó a su padrastro Adrián Arce y no mencionó en ninguna parte a Pepe Aguilar.

" Gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un ching....", le dijo a su padrastro.

El nuevo mensaje de Emiliano Aguilar: ¿indirecta para Pepe?

Este 20 de junio, el hijo mayor de Pepe Aguilar publicó un nuevo mensaje que está dando de qué hablar.

La publicación fue dedicada a su madre, pero algunos creen que estaría involucrada una supuesta nueva indirecta para su papá, con quien está distanciado desde hace varios años.

"Les presento a mi madre: ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme, ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia", aseguró el artista, quien decidió enfocarse en el rap y no en el regional mexicano como su familia paterna.

Emiliano Aguilar hizo esta publicación sobre su mamá Carmen Treviño y que algunos consideran habría sido una supuesta indirecta hacia Pepe Aguilar, con quien está distanciado. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram



"Si no creen que es una ching…, escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa. Te quiero, 'ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó", le dijo.

El mensaje lo acompañó con fotos de antaño y en algunas destaca que su madre aparece al lado del legendario y fallecido don Antonio Aguilar, abuelo de Emiliano.

"¡Te amo, Emi! ¡Bellos recuerdos!", le contestó Treviño a su hijo en la sección de comentarios.

Entre las fotos que Emiliano Aguilar compartió sobre su madre está una en la que ella aparece al lado de don Antonio Aguilar. Carmen Treviño reaccionó con un cariñoso mensaje para su hijo tras la publicación. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

¿Qué pasó entre Pepe Aguilar y su primera esposa?

En una reciente entrevista que Pepe Aguilar le dio a Pati Chapoy en 'Ventaneando', contó su versión sobre la separación que tuvo con Carmen Treviño cuando Emiliano estaba aún muy pequeño.

PUBLICIDAD

"Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien, y un día ella optó por irse", relató el patriarca de la dinastía.

"Literal, cargó a Emiliano, que tenía como un año y cachito, y se fue", agregó.

"Tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo: muebles, coche. Me dejó en una casa vacía", afirmó.

También aseguró que se hizo cargo de los gastos de Emiliano: "Me hice responsable económicamente de su manutención hasta que tuvo 18 años. Tengo todos los recibos".

Pepe Aguilar está casado con Aneliz Álvarez desde 1997 y con ella tiene tres hijos más: Aneliz, Leonardo y Ángela.

La relación entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano

Tanto padre e hijo han dicho públicamente que actualmente no llevan una relación.

Pepe Aguilar le detalló a Pati Chapoy que el joven "no le habla" y que sería la razón de su alejamiento.

Pero al parecer no siempre fue así. Cuando en 2017 Emiliano Aguilar fue acusado en EEUU por el delito de tráfico de inmigrantes, su padre lo apoyó para enfrentar a la justicia.