Pepe Aguilar

Hijo de Pepe Aguilar defiende a su mamá tras polémica por ignorar al cantante: "Ella fue padre y madre"

Emiliano Aguilar sorprendió con un mensaje en el que algunos creen que estaría mandando una nueva y supuesta indirecta a su papá, Pepe Aguilar. Hace una semana, el joven causó polémica al felicitar públicamente a su padrastro en el Día del Padre y no así al patriarca de los Aguilar.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Hijo de Pepe Aguilar lo ignora y felicita a su padrastro por Día del Padre: esposa del cantante reacciona

Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar y a quien tuvo en su primer matrimonio, salió a destacar y defender la labor que hizo con él su madre Carmen Treviño.

Esto luego de la polémica en la que el joven cantante se ha visto inmerso tras ignorar a su famoso progenitor en el Día del Padre el pasado 15 de junio.

PUBLICIDAD

Ese día, Emiliano Aguilar hizo una publicación en Instagram en la que solo felicitó a su padrastro Adrián Arce y no mencionó en ninguna parte a Pepe Aguilar.

" Gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un ching....", le dijo a su padrastro.

El nuevo mensaje de Emiliano Aguilar: ¿indirecta para Pepe?

Este 20 de junio, el hijo mayor de Pepe Aguilar publicó un nuevo mensaje que está dando de qué hablar.

La publicación fue dedicada a su madre, pero algunos creen que estaría involucrada una supuesta nueva indirecta para su papá, con quien está distanciado desde hace varios años.

"Les presento a mi madre: ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme, ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia", aseguró el artista, quien decidió enfocarse en el rap y no en el regional mexicano como su familia paterna.

Emiliano Aguilar hizo esta publicación sobre su mamá Carmen Treviño y que algunos consideran habría sido una supuesta indirecta hacia Pepe Aguilar, con quien está distanciado.
Emiliano Aguilar hizo esta publicación sobre su mamá Carmen Treviño y que algunos consideran habría sido una supuesta indirecta hacia Pepe Aguilar, con quien está distanciado.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Más sobre Pepe Aguilar

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México
1:11

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Univision Famosos
Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?
0:59

Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?
2 mins

Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”
1:00

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija
2 mins

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia
0:46

Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia

Univision Famosos


"Si no creen que es una ching…, escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa. Te quiero, 'ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó", le dijo.

El mensaje lo acompañó con fotos de antaño y en algunas destaca que su madre aparece al lado del legendario y fallecido don Antonio Aguilar, abuelo de Emiliano.

"¡Te amo, Emi! ¡Bellos recuerdos!", le contestó Treviño a su hijo en la sección de comentarios.

Entre las fotos que Emiliano Aguilar compartió sobre su madre está una en la que ella aparece al lado de don Antonio Aguilar. Carmen Treviño reaccionó con un cariñoso mensaje para su hijo tras la publicación.
Entre las fotos que Emiliano Aguilar compartió sobre su madre está una en la que ella aparece al lado de don Antonio Aguilar. Carmen Treviño reaccionó con un cariñoso mensaje para su hijo tras la publicación.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

¿Qué pasó entre Pepe Aguilar y su primera esposa?

En una reciente entrevista que Pepe Aguilar le dio a Pati Chapoy en 'Ventaneando', contó su versión sobre la separación que tuvo con Carmen Treviño cuando Emiliano estaba aún muy pequeño.

PUBLICIDAD

"Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien, y un día ella optó por irse", relató el patriarca de la dinastía.

"Literal, cargó a Emiliano, que tenía como un año y cachito, y se fue", agregó.

"Tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo: muebles, coche. Me dejó en una casa vacía", afirmó.

También aseguró que se hizo cargo de los gastos de Emiliano: "Me hice responsable económicamente de su manutención hasta que tuvo 18 años. Tengo todos los recibos".

Pepe Aguilar está casado con Aneliz Álvarez desde 1997 y con ella tiene tres hijos más: Aneliz, Leonardo y Ángela.

La relación entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano

Tanto padre e hijo han dicho públicamente que actualmente no llevan una relación.

Pepe Aguilar le detalló a Pati Chapoy que el joven "no le habla" y que sería la razón de su alejamiento.

Pero al parecer no siempre fue así. Cuando en 2017 Emiliano Aguilar fue acusado en EEUU por el delito de tráfico de inmigrantes, su padre lo apoyó para enfrentar a la justicia.

Video Hijo de Pepe Aguilar dice por qué cree que su papá no ha ido a conocer a su nieta de 2 años: ¿pleito?
Relacionados:
Pepe AguilarEmiliano AguilarPapás famososHijos de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesConflictos FamiliaresFamiliaMamás famosas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD