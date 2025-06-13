Pepe Aguilar habla del distanciamiento con su hijo Emiliano: revela qué pasó entre ellos

Video ¿Desde la pandemia?: Pepe Aguilar da detalles sobre cómo comenzó la relación entre Ángela y Nodal

Pepe Aguilar habló del distanciamiento que enfrenta con su hijo Emiliano Aguilar desde hace unos años.

El cantante se sinceró sobre su situación familiar durante una entrevista con la periodista Pati Chapoy, a quien reveló que a causa de su conflicto no ha podido conocer a su única nieta.

“No conozco a la niña porque no me habla el güey”, respondió tajante, asegurando que, en su momento, intentó buscar a Emiliano para arreglar la situación.

“Lo busqué en su momento, claro. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija ya su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, precisó.

¿Por qué Emiliano Aguilar creció lejos de Pepe Aguilar?

En ese sentido, Pepe Aguilar explicó que su desapego podría tener origen desde la infancia de Emiliano, quien creció con su madre y lejos de él.

“Pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá (…) Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es… pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse (…) Se llevó los muebles y el coche (…) Me dejó en una casa vacía”, explicó.

“Desgraciadamente, por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, ida y venida”, dijo.

El intérprete de ‘Miedo’ atribuyó la falta de convivencia con su hijo para que las cosas no funcionaran cuando éste finalmente se mudó a vivir con él.

“Yo traté de ayudar en un momento de desgracia, también fue un momento que me agarró por mucha sorpresa. Veníamos de esa situación del estira y afloja, porque no nos conocíamos realmente. Cuando su mamá lo manda a vivir conmigo, a los 18 años, pues no habíamos vivido juntos más de tres meses", relató.

"Entonces sí, pues él no me conoció, no conoció las reglas de la casa bien, y yo no lo conocí a él, ni sabía qué bagaje traía cargando (…) Fue un tiempo de tratar de dar el mayor de los amores, el mayor de la comprensión. Él también necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de que le hice mucha falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo por todas estas razones”, agregó.

A pesar de la distancia con Emiliano, Pepe Aguilar dejó claro el amor que siente por su hijo mayor, de quien se dijo orgulloso por el momento que está viviendo en su carrera como cantante.