Marquito, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se va de compras en Nueva York, ¡está enorme!

Video El hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira es 'mexicano de corazón': posó con un trajecito de charro

Marco, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, se encuentra disfrutando de su estancia en la ciudad de Nueva York.

Su propia mamá ha estado documentando mediante fotografías, que comparte en Instagram, sus actividades en ‘La Gran Manzana’.

Por ejemplo, ella reveló que ya visitaron el enorme árbol de Navidad del Rockefeller Center, cuyo encendido ocurrió la semana pasada.

Nadia y 'Marquito' visitaron el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Marco, hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, entre juguetes

Marquito, como llama Nadia Ferreira a su bebé, también pudo disfrutar de unos alegres momentos para cualquier pequeño.

Visitó, según enseñó la modelo, la tienda de juguetes FAO Schwarz, donde se entretuvo admirando los mostradores.

Por un lado, él vio los osos de peluche de diferentes animales, pues, cabe recordar, es amante de ellos e inclusive sus fiestas de cumpleaños han sido bajo esa temática.

Marco y Nadia Ferreira visitaron una juguetería. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Además, observó las miniaturas realistas de elefantes, jirafas y leones, entre otras especies, y aparentemente eligió la de un dinosaurio, pues la llevaba en su mano.

Marco sostuvo en sus manos el juguete con forma de dinosario. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Otra de las secciones que recorrió fue la de los vehículos, centrándose en las patrullas del Departamento de policía local.

Marco buscó agarrar una patrulla de juguete. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Para esta salida, Marco vistió una chaqueta con decoraciones en forma de reno, tales como lunares blancos en la parte de la espalda y una colita.

Entre tanto, la paraguaya optó por un abrigo largo en color gris y amarró su larga melena en una estilizada coleta media-baja.

Este 2024, el séptimo retoño de Marc Anthony recibirá por segunda ocasión a Santa y, probablemente, sus padres ya tengan idea de qué regalarle.

Marco gozó de una exposición

Este 10 de diciembre, Nadia Ferreira de igual manera presumió que llevó a Marquito a la exposición dedicada a la caricatura infantil ‘Bluey’, ubicada en la 5ª Avenida.

Ambos gozaron de mirar los cuadros y artículos dedicados a los personajes. Él recorrió con sus propios pies, tomado de la mano de su madre, el área.

“Cada experiencia con mi príncipe me llena el alma”, confesó sobre esta experiencia la esposa de Marc Anthony.

Además de pasar tiempo con Marco, Nadia igualmente acompañó al salsero al evento de su Fundación Maestro Cares, la noche de este martes.