Francisca Lachapel

Francisca revela que bebé Gennaro sentía celos de su hermanito Franco: “Le daban ataques”

La presentadora se sinceró acerca de lo mal que se sintió su primogénito luego de que ya no fuera el único pequeño de la familia. Ella explicó un poco de lo que hizo para mejorar la situación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Gennaro ya conoció a su hermanito: Francisca mostró si se puso celoso de Franco

Francisca se convirtió en madre por primera vez en julio de 2021, tras el nacimiento de bebé Gennaro, fruto de su relación con Francesco Zampogna.

Poco menos de tres años después, en febrero de este 2024, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Franco Raffaele.

PUBLICIDAD

Si bien, la presentadora de Despierta América se manifestó más que emocionada por tener otro pequeñito entre sus brazos, ahora confiesa que para su primogénito aceptarlo no fue tan sencillo.

Francisca habla de los “ataques” de bebé Gennaro con Franco

La conductora se sinceró acerca de los celos que Gennaro sentía de Franco, hecho que jamás se imaginó iba a suceder.

Más sobre Francisca Lachapel

¡Revelan a quién se parece la hija de Francisca y Francesco Zampogna! Jomari la vio y lo revela
0:58

¡Revelan a quién se parece la hija de Francisca y Francesco Zampogna! Jomari la vio y lo revela

Univision Famosos
Francisca muestra su “barriguita” postparto a un mes del nacimiento de Raffaella: lanza advertencia
2 mins

Francisca muestra su “barriguita” postparto a un mes del nacimiento de Raffaella: lanza advertencia

Univision Famosos
Francisca confiesa que ha sido "todo un tema" la alimentación de su hija Raffaella por esta razón
1 mins

Francisca confiesa que ha sido "todo un tema" la alimentación de su hija Raffaella por esta razón

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos
1 mins

¿Francisca ya piensa en "cirugía estética" postparto? La presentadora responde sin tapujos

Univision Famosos
Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé
0:53

Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

Univision Famosos
Francisca se pone “nerviosa” con los cuidados de Raffaella y confiesa que se siente “rarísima”
0:54

Francisca se pone “nerviosa” con los cuidados de Raffaella y confiesa que se siente “rarísima”

Univision Famosos
"¡Qué difícil!" Francisca muestra la odisea por la que atraviesa con su hija recién nacida
0:58

"¡Qué difícil!" Francisca muestra la odisea por la que atraviesa con su hija recién nacida

Univision Famosos
Hijos de Francisca conocen a su hermanita: así fue el emotivo encuentro de la bebé con Franco y Gennaro
0:54

Hijos de Francisca conocen a su hermanita: así fue el emotivo encuentro de la bebé con Franco y Gennaro

Univision Famosos
¡Raffaella ya está en casa! Francisca comparte tierno momento junto a ella
2 mins

¡Raffaella ya está en casa! Francisca comparte tierno momento junto a ella

Univision Famosos

“Llego a mi casa (con el nene) y empiezo a ver cambios en la actitud de mi niño más grande. Se enloqueció”, contó durante un capítulo de su podcast ‘Soy Francisca’, que se estrenó este 29 de agosto.

“Su gestión de emociones era como que súper pobre, él no podía entender que había otra persona. Me decía: ‘Es que el hermanito no habla, no camina’”, agregó.

Si bien, ella sabe ahora que se trataba de algo “normal”, detalló un episodio al respecto: “Si yo me iba a amamantar a Franco, a él le daban ataques, iba y me sacaba por el brazo de la habitación”.

La dominicana expuso que el comportamiento negativo llegó “hasta el punto” de que Gennaro “se arrinconaba y lloraba”.

“Me decía cosas como: ‘Ven, cárgame. Aléjate de mí. No me cargues. No me toques’”, recordó. “Y yo, lo que sentía era que me iba a explotar la cabeza, el corazón y empecé a tener muchas ganas de llorar”.

Aunque ella le explicó que lo entendía y amaba, y le brindó su apoyo y atención, la situación no se arregló inmediatamente.

“Las cosas no mejoraban, empeoraban. No había forma de que yo pudiera lograr que él resistiera verme con su hermano en los brazos”, confesó.

PUBLICIDAD

Al ver a Gennaro así, Francisca optó entonces por enfocar su atención en él y dejar a Franco al cuidado de su mamá.

Francisca encontró cómo ayudar a Gennaro

Después de darse cuenta de que alejarse de Franco para complacer a Gennaro no era la solución, Francisca optó por implementar otras técnicas.

Una de las primeras fue apartar tiempo para pasarlo con su hijo mayor y reforzarle la idea de que era igual de amado como siempre.

También, mantuvo sus esfuerzos para que él aceptara, sin ser obligado, convivir con su hermanito, por ejemplo, a la hora del baño.

Actualmente, Franco tiene seis meses y Gennaro tiene una buena relación con él: “Ya ha aceptado el hecho de que tiene un ser con el que compartir y lo quiere y lo incluye, y ya hasta medio juega con él”.

Relacionados:
Francisca LachapelHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD