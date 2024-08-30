Francisca revela que bebé Gennaro sentía celos de su hermanito Franco: “Le daban ataques”

Video Gennaro ya conoció a su hermanito: Francisca mostró si se puso celoso de Franco

Francisca se convirtió en madre por primera vez en julio de 2021, tras el nacimiento de bebé Gennaro, fruto de su relación con Francesco Zampogna.

Poco menos de tres años después, en febrero de este 2024, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Franco Raffaele.

Si bien, la presentadora de Despierta América se manifestó más que emocionada por tener otro pequeñito entre sus brazos, ahora confiesa que para su primogénito aceptarlo no fue tan sencillo.

Francisca habla de los “ataques” de bebé Gennaro con Franco

La conductora se sinceró acerca de los celos que Gennaro sentía de Franco, hecho que jamás se imaginó iba a suceder.

“Llego a mi casa (con el nene) y empiezo a ver cambios en la actitud de mi niño más grande. Se enloqueció”, contó durante un capítulo de su podcast ‘Soy Francisca’, que se estrenó este 29 de agosto.

“Su gestión de emociones era como que súper pobre, él no podía entender que había otra persona. Me decía: ‘Es que el hermanito no habla, no camina’”, agregó.

Si bien, ella sabe ahora que se trataba de algo “normal”, detalló un episodio al respecto: “Si yo me iba a amamantar a Franco, a él le daban ataques, iba y me sacaba por el brazo de la habitación”.

La dominicana expuso que el comportamiento negativo llegó “hasta el punto” de que Gennaro “se arrinconaba y lloraba”.

“Me decía cosas como: ‘Ven, cárgame. Aléjate de mí. No me cargues. No me toques’”, recordó. “Y yo, lo que sentía era que me iba a explotar la cabeza, el corazón y empecé a tener muchas ganas de llorar”.

Aunque ella le explicó que lo entendía y amaba, y le brindó su apoyo y atención, la situación no se arregló inmediatamente.

“Las cosas no mejoraban, empeoraban. No había forma de que yo pudiera lograr que él resistiera verme con su hermano en los brazos”, confesó.

Al ver a Gennaro así, Francisca optó entonces por enfocar su atención en él y dejar a Franco al cuidado de su mamá.

Francisca encontró cómo ayudar a Gennaro

Después de darse cuenta de que alejarse de Franco para complacer a Gennaro no era la solución, Francisca optó por implementar otras técnicas.

Una de las primeras fue apartar tiempo para pasarlo con su hijo mayor y reforzarle la idea de que era igual de amado como siempre.

También, mantuvo sus esfuerzos para que él aceptara, sin ser obligado, convivir con su hermanito, por ejemplo, a la hora del baño.